TOTAL : se développe dans le solaire aux Etats-Unis

Total et 174 Power Global, une filiale du groupe Hanwha, ont créé une joint-venture (50/50) en vue de développer 12 projets solaires et de stockage d'énergie à l'échelle industrielle d'une capacité cumulée de 1,6 gigawatts (GW) aux États-Unis, provenant du portefeuille de développement de 174 Power Global. Le premier projet a été mis en production en 2020, et les suivants seront mis en service entre 2022 et 2024.



Situés au Texas, au Nevada, en Oregon, au Wyoming et en Virginie, les projets produiront une énergie propre et fiable à travers les États-Unis, permettant ainsi de créer des emplois dans les domaines de l'ingénierie, de la construction et de l'exploitation des sites.



La JV constituera un partenariat solide en combinant la vaste expérience de 174 Power Global en tant que développeur solaire aux États-Unis avec l'expertise internationale de Total en matière de développement de projets solaires, acquise depuis dix ans, a indiqué la société pétrolière française.



" Cette transaction est une première étape importante pour Total sur le marché américain du solaire à l'échelle industrielle, conformément à notre ambition pour 2025 d'atteindre une capacité de production d'énergies renouvelables de 35 GW dans le monde. Je suis convaincu que cette opération ouvrira la voie à de nouvelles opportunités sur le marché américain des énergies renouvelables et du stockage ", a déclaré Julien Pouget, Directeur Renewables de Total.



" Je suis très heureux d'étendre notre coopération de longue date avec le groupe Hanwha aux énergies renouvelables et de contribuer avec succès au développement de la production électrique solaire aux États-Unis ", a poursuivi le dirigeant.