Total : 67 MWc de projets solaires remportés en France

27/10/2020 | 09:40

Total, via sa filiale Total Quadran dédiée au développement et à la production d'énergie renouvelable en France, annonce avoir remporté 67 mégawatts-crête (MWc) de projets photovoltaïques installés au sol et en ombrières.



Ces projets représentent 20% des volumes attribués lors de la huitième période de l'appel d'offres de la CRE. Total consolide ainsi sa position de second développeur solaire en France avec 606 MW de projets sur l'ensemble des tranches des appel d'offres.



La majeure partie des sites remportés seront développés sur des sites dégradés tel que des carrières et d'anciens sites industriels. Parmi ces projets, trois d'entre eux font partie du programme de solarisation des sites de Total.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.