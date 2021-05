Total: Corée du Sud : la plateforme de Daesan développe son offre de polymères pour des applications durables

Regulatory News:

La Joint-Venture Hanwha Total Petrochemical (HTC)1, met en service une nouvelle ligne de polypropylène et augmente ainsi de 60 % sa capacité de production à 1,1 million de tonnes/an, sur la plateforme intégrée raffinage-pétrochimie de Daesan, en Corée du Sud. Simultanément, le démarrage d’un quatrième four propane augmente la capacité d’éthylène de 10 % pour atteindre 1,5 million de tonnes/an.

Ces projets ont été menés avec succès, en toute sécurité et en conformité avec les plannings et les budgets prévus. Ils concluent les investissements annoncés en 2017 et 2018, à hauteur de 1,3 milliard de dollars, pour développer les capacités de production de la plateforme de Daesan. L’ensemble de ces projets permettent de tirer parti du propane, matière première bon marché car disponible en abondance aux Etats-Unis.

La nouvelle ligne de polypropylène, d’une capacité de 400 000 tonnes/an, permettra d’approvisionner le marché coréen, et l’export, la Chine notamment. Elle se positionnera sur des applications durables à haute valeur ajoutée et des marchés de spécialités, comme les tuyaux de chauffage au sol ou l’automobile, en contribuant notamment à l’allègement des véhicules.

HTC a également démarré une nouvelle ligne de polypropylènes compounds2 sur son site de Dongguan dans le sud de la Chine qui permettra de développer, en partenariat avec ses clients, des grades spécifiques contenant du polymère recyclé. HTC participe ainsi à l’ambition de Total de produire 30 % de polymères recyclés d’ici à 2030.

« La concrétisation de ces projets en Corée du Sud illustre bien notre stratégie qui vise à répondre à la demande mondiale croissante en polymères, notamment pour des applications durables, en concentrant nos investissements sur nos plateformes de taille mondiale. Dans le cas de Daesan, nous capitalisons par ailleurs sur des matières premières avantagées d’un point de vue économique, tout en nous appuyant sur l’intégration monomères-polymères » a déclaré Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie de Total.

À propos de la plateforme raffinage-pétrochimie de Daesan

Daesan est l’une des six plateformes intégrées d’envergure mondiale de Total et un site stratégique pour les deux actionnaires. Elle est composée d’un splitter de condensats flexible, d’un vapocraqueur performant et d’unités produisant des polymères, du styrène et des aromatiques.

À propos de Hanwha

Créé en 1952, le groupe Hanwha est un leader mondial dans un grand nombre de secteurs : industrie manufacturière, construction, finance, services et loisirs. Hanwha compte 80 filiales nationales et 469 réseaux mondiaux à fin décembre 2020.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

1Joint-Venture détenue à parts égales par Total et Hanwha

2Les polypropylènes compounds sont utilisés dans le secteur de l'automobile (intérieur, pare-chocs et éléments techniques), dans le secteur électrique et électronique, ainsi que dans l’électroménager

