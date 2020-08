Total : Etats-Unis : SunPower finalise le spin-off de Maxeon Solar Technologies

Regulatory News:

SunPower, détenue majoritairement par Total depuis 2011, a finalisé l'opération stratégique, annoncée en novembre dernier, de création de deux sociétés publiques indépendantes :

SunPower, leader du marché nord-américain de la génération solaire décentralisée,

et Maxeon Solar Technologies, un des principaux fabricants mondiaux de panneaux solaires à haut rendement.

Parallèlement, Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. (TZS), partenaire de longue date de SunPower, prend une part minoritaire de Maxeon Solar Technologies par le biais d'une augmentation de capital de 298 millions de dollars.

Total a pleinement soutenu cette démarche stratégique qui permet à SunPower de se concentrer sur le développement de ses positions sur le marché nord-américain de la génération solaire décentralisée et du stockage. Total reste actionnaire majoritaire de SunPower avec une participation de 51,7%.

Total salue également l'investissement de TZS dans Maxeon Solar Technologies, qui renforce le développement à grande échelle de sa technologie de pointe en matière de panneaux solaires. Cet investissement facilitera en effet la croissance des capacités de production des panneaux solaires à très haut rendement Maxeon® 5. Total, avec une participation de 34,6%, est le principal actionnaire de la société nouvellement créée Maxeon Solar Technologies, aux côtés du nouvel actionnaire TZS qui détient 28,848%.

« Tout au long de notre coopération depuis près de dix ans, SunPower a fait preuve d'un esprit d'innovation et d'une agilité remarquable. L'étape stratégique franchie aujourd'hui garantit la pérennité des activités et vise à améliorer les performances des deux entreprises. La création de deux sociétés cotées distinctes, initiée par Total en tant qu'actionnaire majoritaire de SunPower, leur permettra d'exploiter pleinement leurs atouts en se concentrant chacune sur ses business et marchés : la commercialisation de génération solaire décentralisée sur le marché américain d'une part, et la fabrication de panneaux solaires d'autre part. Je me réjouis de la réussite de cette opération et je tiens à exprimer tout mon soutien aux équipes dont les efforts nous ont permis d’en faire un succès malgré ces temps difficiles », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.

Le solaire est au cœur de la stratégie de développement dans l’électricité bas carbone de Total qui a une forte ambition de croitre sur le marché solaire américain, l'un des plus importants au monde, avec SunPower. Le Groupe continue de se développer mondialement dans les énergies renouvelables pour devenir un acteur de premier plan, conformément à son ambition Climat d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

***

Total et l’électricité bas carbone

Dans le cadre de son ambition visant à devenir la major de l’énergie responsable, Total développe un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition qu’il représente 40 % du mix de ses ventes à horizon 2050. Aujourd’hui, la capacité brute de production d’électricité bas carbone de Total est de l’ordre de 9 gigawatts, dont plus de 5 gigawatts sont issus de sources d’énergie renouvelable. Ayant pour objectif de multiplier ce chiffre par cinq d’ici 2025, Total entend poursuivre le développement de ses activités pour devenir l’un des principaux acteurs du renouvelable sur la scène mondiale.

À propos de SunPower

SunPower (NASDAQ:SPWR), leader dans la production décentralisée, le stockage et la fourniture de services en Amérique du Nord, propose la seule solution solaire de stockage + conçue par une entreprise qui offre à ses clients un contrôle total sur leur consommation d'énergie, assurant l'indépendance du réseau, la résilience pendant les coupures de courant et des économies pour les propriétaires de maisons, les entreprises, les gouvernements, les écoles et les services publics. SunPower a son siège à San José, en Californie et dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ : MAXN) est source d’un changement positif. Basée à Singapour, Maxeon conçoit et vend des panneaux solaires de la marque SunPower dans plus de 100 pays. Elle est le leader de l'innovation solaire avec plus de 900 brevets et deux gammes de panneaux solaires parmi les meilleures de leur catégorie. Présent en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe et au Mexique, les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toits et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 100 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de panneaux solaires durables, Maxeon s'appuie sur une histoire de 35 ans dans l'industrie solaire et sur de nombreuses récompenses pour sa technologie.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l’énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus fiable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

