Total : La valeur du jour à Paris TOTAL dé-risque son portefeuille renouvelables

En hausse de 1,7% à 38,12 euros, Total signe l'une des plus fortes progressions du CAC 40. La compagnie pétrolière a cédé des participations dans deux portefeuilles de projets renouvelables en France pour 300 millions de dollars. Ces ventes permettent au groupe français de dé-risquer son portefeuille renouvelables, d'accélérer les cash-flows des projets et d'améliorer la rentabilité des capitaux investis.



Total, au travers de Total Quadran, fait entrer la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances à hauteur de 50 % au capital de deux portefeuilles de projets renouvelables. Crédit Agricole Assurances prend une participation de 50% dans un portefeuille composé de 9 parcs éoliens (103 MW) et 44 centrales solaires (182 MW) pour une capacité totale de 285 MW (100%).



La Banque des Territoires prend une participation de 50% dans un portefeuille composé de 8 parcs solaires situés en Nouvelle-Calédonie pour une capacité totale de 53 MW (100%).



Ces cessions valorisent ces portefeuilles (représentant près de 340 MW) à une valeur d'entreprise d'environ 600 millions de dollars (100%).



" Ces prises de participation dans nos portefeuilles de projets sont la mise en œuvre du modèle économique que nous avons défini pour le développement des énergies renouvelables visant à atteindre une rentabilité de nos capitaux investis supérieure à 10 %. Nous sommes ravis d'approfondir nos partenariats avec la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances ", a déclaré Julien Pouget, directeur Renewables de Total.