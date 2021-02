Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Total SE FP FR0000120271 TOTAL SE (FP) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 09/02 13:54:15 35.325 EUR +0.41% 13:43 Petite pause pour les actions après des records RE 12:47 TOTAL : Résultats du quatrième trimestre 2020 et de l'année 2020 BU 12:11 TOTAL : va se renommer pour traduire son cap vers les renouvelables RE Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Reco analystes Autres langues Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Total : Résultats du quatrième trimestre 2020 et de l'année 2020 09/02/2021 | 12:47 Envoyer par e-mail :

Total propose à ses actionnaires de changer son nom en TotalEnergies Regulatory News: Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) : 4T20 Variation

vs 4T19 2020 Variation

vs 2019 Prix du pétrole - Brent ($/b) 44,2 -30% 41,8 -35% Prix du gaz européen - NBP ($/Mbtu) 5,6 +10% 3,3 -31% Résultat net ajusté part du Groupe1 - en milliards de dollars (G$) 1,30 -59% 4,06 -66% - en dollar par action 0,46 -61% 1,43 -67% DACF1 (G$) 4,9 -33% 17,6 -37% Flux de trésorerie d'exploitation (G$) 5,7 -14% 14,8 -40% Résultat net part du Groupe de 891 M$ au 4T20 Ratio d’endettement de 21,7% au 31 décembre 2020 vs. 22,0% au 30 septembre 20202 Production d’hydrocarbures de 2 841 kbep/j au 4T20, en baisse de 9% sur un an Solde du dividende au titre de l'exercice 2020 de 0,66 €/action Le Conseil d’administration de Total SE, réuni le 8 février 2021 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes du Groupe pour l’exercice 2020. A cette occasion, Patrick Pouyanné a déclaré : « Au quatrième trimestre, le Groupe a connu un rebond de ses résultats par rapport au trimestre précédent dans un contexte où les prix du pétrole se sont stabilisés au-dessus de 40$ par baril grâce au maintien d’une bonne discipline des pays de l’OPEP+, où les prix du gaz se sont fortement appréciés en Europe et en Asie mais où les marges de raffinage sont restées faibles, toujours affectées par une faible demande et des stocks élevés. Dans ce contexte, le Groupe démontre sa capacité à profiter d’un environnement globalement plus favorable avec un résultat net ajusté en hausse de plus de 50% à 1,3 G$ et un cash-flow (DACF) de 4,9 G$. L’année 2020 a connu deux crises majeures : celle de la pandémie de la Covid 19 qui a fortement affecté la demande mondiale, et celle du pétrole qui a conduit les prix du Brent à un niveau inférieur à 20$ par baril au cours du deuxième trimestre. Dans ce contexte particulièrement difficile, le Groupe a immédiatement mis en œuvre un plan d’action et a prouvé sa résilience grâce à la qualité de son portefeuille (coût de production de 5,1 $/bep, le plus bas parmi ses pairs) et à son modèle intégré avec une génération de cash-flow (DACF) de près de 18 G$. Il enregistre un résultat net annuel ajusté de 4,1 G$ et, grâce notamment à la discipline renforcée sur les investissements (13 G$ en baisse de 26%) et les coûts (1,1 G$ d’économies), le point mort cash organique s’établit à 26 $/b. En cohérence avec son ambition climat, le Groupe a procédé à des dépréciations exceptionnelles d’actifs pour un montant global de 10 G$, notamment sur les actifs oil sands au Canada, enregistrées pour l’essentiel dans ses comptes à fin juin, ce qui conduit à un résultat IFRS en perte sur l’année de -7,2 G$. L’année 2020 constitue une année charnière pour la stratégie du Groupe et l’expression de son ambition d’aller vers la neutralité carbone, en phase avec la société. Le Groupe affirme sa volonté de se transformer en une compagnie multi-énergies pour répondre au double défi de la transition énergétique : plus d’énergie, moins d’émissions. Ainsi le profil du Groupe se transformera au cours de la décennie 2020-2030 : la croissance de ses productions d’énergies s’appuiera sur les deux piliers que sont le GNL et les Renouvelables & Electricité, tandis que les produits pétroliers devraient baisser de 55% à 30% du total de ses ventes. Pour ancrer cette transformation, le Groupe va proposer à ses actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 28 mai 2021 de changer son nom en TotalEnergies. Ils auront ainsi l’opportunité d’approuver cette stratégie et l’ambition de transition vers la neutralité carbone qui la sous-tend. Au cours de 2020, Total a préservé ses investissements dans les Renouvelables & Electricité (2 G$) et a accéléré la mise en œuvre de sa stratégie de croissance dans les renouvelables, en ajoutant 10 GW à son portefeuille. Compte tenu notamment de l’acquisition début 2021 d’une participation de 20% dans Adani Green Energy Limited (AGEL), le premier développeur solaire au monde, et de portefeuilles de projets aux Etats-Unis, le Groupe dispose désormais d’un portefeuille de capacités brutes installées, en construction et en développement de 35 GW à horizon 2025 dont plus de 20 GW bénéficient déjà de contrats d'achat d'électricité à long terme. Total affiche une bonne solidité financière avec un taux d’endettement à 21,7% à fin 2020. Confiant dans les fondamentaux du Groupe, le Conseil d’administration confirme sa politique de soutien du dividende à travers les cycles économiques. Il propose donc à l’Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 28 mai 2021, la distribution d’un solde de dividende au titre de 2020 de 0,66 € par action, d’un montant identique à celui des trois trimestres précédents, pour ainsi établir le dividende au titre de 2020 à 2,64 € par action. » Faits marquants3 Responsabilité sociétale et environnementale Renforcement de l’engagement du Groupe pour réduire ses émissions de méthane avec l’initiative

OGMP 2.0

OGMP 2.0 Retrait du Groupe de l’American Petroleum Institute

Total de nouveau sélectionné en 2020 dans les « Dow Jones Sustainability Indices » Renouvelables et Électricité Renouvelables Acquisition en Inde d’une participation minoritaire de 20% dans Adani Green Energy Limited (AGEL), le premier développeur solaire au monde

Acquisition de la société Fonroche Biogaz en France, faisant de Total le leader français de la production de gaz renouvelable

Accord avec 174 Power Global, filiale du groupe Hanwha, pour développer un portefeuille de 1,6 GW de projets solaires et de stockage d’énergie aux États-Unis

Acquisition d’un portefeuille de projets solaires et stockage de 2,2 GW au Texas

Développement du plus grand site de production d’hydrogène vert sur base d’électricité 100% renouvelable en France en association avec Engie

Émission de 3 G€ d’obligations hybrides destinées à financer la stratégie de croissance dans les renouvelables Electricité Clôture de l’acquisition du portefeuille de 2 millions de clients résidentiels et de 2 CCGT d’une capacité cumulée de 850 MW auprès d’Energías de Portugal en Espagne

Total remporte l’appel d’offres de la Mairie de Paris portant sur la gestion des 2 300 points de recharge du réseau Bélib’

Acquisition de la société Charging Solutions, opérateur d’un réseau de 2 000 points de recharge en Allemagne GNL Prise de participation de 16,6% dans le projet Energia Costa Azul d’exportation de GNL sur la côte Pacifique du Mexique

Livraison de la 1 ère cargaison de GNL neutre en carbone à CNOOC (Chine)

cargaison de GNL neutre en carbone à CNOOC (Chine) Première opération d’avitaillement en Gaz Naturel Liquéfié pour CMA CGM dans le port de Rotterdam

Affrètement de quatre nouveaux navires de type Aframax à propulsion GNL afin de réduire les émissions du Groupe dans le transport maritime Amont Quatrième découverte d’hydrocarbures sur le bloc 58 au Suriname

Seconde découverte de gaz à condensats sur le bloc 11B/12B en Afrique du Sud

Entrée sur un nouveau permis d’exploration offshore en qualité d’opérateur en Egypte

Cession de la participation du Groupe de 10% dans le bloc onshore OML 17 au Nigéria CCUS Approbation par le gouvernement norvégien de la décision finale d’investissement pour le projet Northern Lights de séquestration de CO 2 en mer du Nord septentrionale

en mer du Nord septentrionale Signature avec ADNOC d’un accord stratégique sur des projets communs de réductions d’émissions de CO 2 et de CCUS à Abou Dhabi

et de CCUS à Abou Dhabi Première mondiale avec le 1er emballage durable produit à partir d’émissions de carbone captées et recyclées par Lanzatech, Total et L’Oréal en France Principales données financières issues des comptes consolidés de Total4 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 En millions de dollars, sauf le taux d'imposition,

le résultat par action et le nombre d’actions 2020 2019 2020

vs

2019 1 824 1 459 3 879 -53% Résultat opérationnel net ajusté des secteurs 6 404 14 554 -56% 1 068 801 2 031 -47% Exploration-Production 2 363 7 509 -69% 254 285 794 -68% Integrated Gas, Renewables & Power 1 778 2 389 -26% 170 (88) 580 -71% Raffinage-Chimie 1 039 3 003 -65% 332 461 474 -30% Marketing & Services 1 224 1 653 -26% 367 352 668 -45% Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence 1 388 2 260 -39% 14,9% 45,7% 31,8% Taux moyen d'imposition du Groupe5 27,8% 34,1% 1 304 848 3 165 -59% Résultat net ajusté part du Groupe 4 059 11 828 -66% 0,46 0,29 1,19 -61% Résultat net ajusté dilué par action (dollars)6 1,43 4,38 -67% 0,39 0,24 1,07 -64% Résultat net ajusté dilué par action (euros)* 1,25 3,92 -68% 2 645 2 637 2 607 +1% Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions) 2 621 2 618 - 891 202 2 600 -66% Résultat net part du Groupe (7 242) 11 267 ns 3 432 2 184 4 291 -20% Investissements organiques7 10 339 13 397 -23% 1 099 (272) (80) ns Acquisitions nettes8 2 650 4 052 -35% 4 531 1 912 4 211 +8% Investissements nets9 12 989 17 449 -26% 4 498 3 791 6 793 -34% Marge brute d'autofinancement**10 15 697 26 111 -40% 4 933 4 281 7 326 -33% Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF)11 17 635 28 180 -37% 5 674 4 351 6 599 -14% Flux de trésorerie d’exploitation 14 803 24 685 -40% Les données prennent en compte l’impact de la norme IFRS16 « contrats de location », entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

* Taux de change moyen €-$ : 1,1929 au 4ème trimestre 2020 et 1,1422 en 2020.

** Données 4T19 et 2019 retraitées10 Principales données d’environnement et de production du Groupe > Environnement* – prix de vente liquides et gaz, marge de raffinage 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 2020 2019 2020

vs

2019 44,2 42,9 63,1 -30% Brent ($/b) 41,8 64,2 -35% 2,8 2,1 2,4 +15% Henry Hub ($/Mbtu) 2,1 2,5 -16% 5,6 2,9 5,1 +10% NBP ($/Mbtu) 3,3 4,9 -31% 8,0 3,6 5,8 +39% JKM ($/Mbtu) 4,4 5,5 -20% 41,0 39,9 59,1 -31% Prix moyen de vente liquides ($/b)

Filiale consolidées 37,0 59,8 -38% 3,31 2,52 3,76 -12% Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)

Filiales consolidées 2,96 3,88 -24% 4,90 3,57 6,52 -25% Prix moyen de vente GNL ($/Mbtu)

Filiales consolidées et sociétés mises en equivalence 4,83 6,31 -24% 4,6 -2,7 30,2 -85% Marge sur coûts variables - Raffinage Europe, MCV ($/t) 11,5 34,9 -67% * Les indicateurs sont indiqués en page 16 Le prix moyen de vente de GNL est en rebond de 37% ce trimestre par rapport au précédent, du fait de la saisonnalité de la demande et de l’impact différé de la hausse du prix du pétrole au troisième trimestre 2020 sur les contrats long-terme GNL. > Production* 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 2020 2019 2020

vs

2019 2 841 2 715 3 113 -9% Production d'hydrocarbures (kbep/j) 2 871 3 014 -5% 1 238 1 196 1 452 -15% Pétrole (y compris bitumes) (kb/j) 1 298 1 431 -9% 1 603 1 519 1 661 -3% Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (kbep/j) 1 573 1 583 -1% 2 841 2 715 3 113 -9% Production d'hydrocarbures (kbep/j) 2 871 3 014 -5% 1 483 1 437 1 714 -13% Liquides (kb/j) 1 543 1 672 -8% 7 406 6 973 7 563 -2% Gaz (Mpc/j)** 7 246 7 309 -1% * Production du Groupe = production de l’EP + production d’iGRP

** Données 4T19 et 2019 retraitées La production d’hydrocarbures a été de 2 841 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au quatrième trimestre 2020, en baisse de 9% sur un an, en raison des éléments suivants : -5% lié au respect des quotas de production décidés par les pays de l’OPEP+, notamment le Nigéria, les Émirats Arabes Unis et le Kazakhstan, ainsi que les réductions de production volontaires au Canada et subies en Libye

-1% d’effet périmètre, notamment lié à la cession des actifs au Royaume-Uni et à la vente du Bloc CA1 au Brunei

+3% lié au démarrage et à la montée en puissance de nouveaux projets, notamment North Russkoye en Russie, Tempa Rossa en Italie, Johan Sverdrup en Norvège, Iara au Brésil et de Culzean au Royaume-Uni

-3% lié au déclin naturel des champs

-3% lié à des maintenances et des arrêts non planifiés notamment en Norvège La production d’hydrocarbures a été de 2 871 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) sur l’année 2020, en baisse de 5% sur un an, en raison des éléments suivants : -5% lié au respect des quotas de production décidés par les pays de l’OPEP+, notamment le Nigéria, les Émirats Arabes Unis et le Kazakhstan, ainsi que les réductions de production volontaires au Canada et subies en Libye

+5% lié au démarrage et à la montée en puissance de nouveaux projets, notamment Culzean au Royaume-Uni, Johan Sverdrup en Norvège, Iara au Brésil, Tempa Rossa en Italie et North Russkoye en Russie

-3% lié au déclin naturel des champs

-2% lié à des maintenances et des arrêts non planifiés notamment en Norvège Analyse des résultats des secteurs Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP) > Production et ventes de GNL et d’électricité 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 Production d'hydrocarbures pour le GNL 2020 2019 2020

vs

2019 532 518 624 -15% iGRP (kbep/j) 530 560 -5% 65 70 74 -12% Liquides (kb/j) 69 71 -4% 2 549 2 445 2 939 -13% Gaz (Mpc/j)* 2 519 2 656 -5% 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 GNL (Mt) 2020 2019 2020

vs

2019 10,0 8,1 10,6 -6% Ventes totales de GNL 38,3 34,3 +12% 4,3 4,3 4,2 +2% incl. Ventes issues des quotes-parts de production** 17,6 16,3 +8% 8,0 6,6 9,6 -17% incl. Ventes par Total issues des quotes-parts de production et

d'achats auprès de tiers 31,1 27,9 +12% * Données 4T19 et 2019 retraitées

** Les quotes-parts de production du Groupe peuvent être vendues par Total ou par les joint-ventures 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 Renouvelables et électricité 2020 2019 2020

vs

2019 7,0 5,1 3,0 x2,4 Capacité brute installée de génération électrique renouvelable (GW)* 7,0 3,0 x2,4 17,5 14,2 Capacité brute de génération électrique renouvelable,

installée ou en développement, bénéficiant de PPA (GW)* 17,5 4,3 4,1 3,5 +20% Production nette d'électricité (TWh)** 14,1 11,4 +24% 1,2 1,0 0,6 +87% dont à partir de sources renouvelables 4,0 2,0 +97% 5,6 4,4 4,1 +37% Clients électricité - BtB et BtC (Million)* 5,6 4,1 +37% 2,7 1,7 1,7 +59% Clients gaz - BtB et BtC (Million)* 2,7 1,7 +59% 13,5 10,2 12,9 +5% Ventes électricité - BtB et BtC (TWh) 47,3 46,0 +3% 31,5 13,5 29,4 +7% Ventes gaz - BtB et BtC (TWh) 95,8 95,0 +1% * Données à fin de période.

** Solaire, éolien, biogaz, hydroélectricité et centrales à gaz à cycles combinés La production d’hydrocarbures pour le GNL au quatrième trimestre est en baisse de 15% sur un an notamment du fait de l’arrêt de l’usine de Snøhvit LNG suite à l’incendie intervenu fin septembre 2020. Les ventes totales de GNL ont augmenté en 2020 de 12% sur un an grâce aux démarrages des trois trains de Cameron LNG aux Etats-Unis, à la montée en puissance de Yamal LNG en Russie et Ichthys LNG en Australie et à la croissance des activités de négoce. La capacité brute installée de génération électrique renouvelable a plus que doublé sur un an et s’établit à 7 GW à la fin du quatrième trimestre notamment grâce à l’acquisition en Inde de 50% d’un portefeuille de 3 GWp au Groupe Adani. Le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa stratégie d’intégration dans la chaîne de l’électricité et du gaz en Europe et a vu les nombres de ses clients électricité et gaz croître sur un an respectivement de 1,5 million et 1 million, notamment grâce à la finalisation de l’acquisition au quatrième trimestre du portefeuille de clients d’Energías de Portugal en Espagne. La production nette d’électricité s’établit à 4,3 TWh au quatrième trimestre, en hausse de 20% sur un an, notamment du fait du doublement de la production d’électricité renouvelable et de l’acquisition de 4 CCGT en France et en Espagne. Les ventes d’électricité et de gaz au quatrième trimestre sont en hausse de 5% et 7% respectivement sur un an grâce à la croissance du nombre de clients. > Résultats 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 En millions de dollars 2020 2019 2020

vs

2019 254 285 794 -68% Résultat opérationnel net ajusté* 1 778 2 389 -26% 97 99 353 -73% Quote-part du résultat net ajusté des

sociétés mises en équivalence 375 1 009 -63% 1 007 450 684 +47% Investissements organiques 2 720 2 259 +20% 577 36 (13) ns Acquisitions nettes 2 183 3 921 -44% 1 584 486 671 x2,4 Investissements nets 4 903 6 180 -21% 1 072 695 1 356 -21% Marge brute d'autofinancement ** 3 418 3 409 - 575 654 1 527 -62% Flux de trésorerie d’exploitation *** 2 129 3 461 -38% * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Données 4T19 et 2019 retraitées. (voir note 10 en page 3)

*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté du secteur iGRP s’est établi à 254 M$ au quatrième trimestre 2020 contre 794 M$ au quatrième trimestre 2019, et à 1 778 M$ sur 2020, en baisse de 26% sur un an principalement du fait de la baisse des prix du GNL. La marge brute d’autofinancement s’est établie à 1 072 M$ au quatrième trimestre en baisse de 21% sur un an en raison de la baisse des prix du GNL partiellement compensée par une contribution positive et en hausse des activités Renouvelables et Electricité. Sur l’année, la marge brute d’autofinancement est stable sur un an en 2020 à 3 418 M$. Exploration-Production > Production 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 Production d'hydrocarbures 2020 2019 2020

vs

2019 2 309 2 197 2 489 -7% EP (kbep/j) 2 341 2 454 -5% 1 418 1 367 1 640 -14% Liquides (kb/j) 1 474 1 601 -8% 4 857 4 528 4 624 +5% Gaz (Mpc/j) 4 727 4 653 +2% > Résultats 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 En millions de dollars, sauf le taux moyen d'imposition 2020 2019 2020

vs

2019 1 068 801 2 031 -47% Résultat opérationnel net ajusté* 2 363 7 509 -69% 222 268 247 -10% Quote-part du résultat net ajusté des

sociétés mises en équivalence 928 996 -7% 19,8% 32,9% 38,0% Taux moyen d'imposition** 29,4% 41,5% 1 569 1 266 2 617 -40% Investissements organiques 5 519 8 635 -36% 548 (309) (224) ns Acquisitions nettes 544 14 x38,9 2 117 957 2 393 -12% Investissements nets 6 063 8 649 -30% 2 652 2 646 4 451 -40% Marge brute d'autofinancement *** 9 684 18 030 -46% 3 046 2 043 4 206 -28% Flux de trésorerie d’exploitation *** 9 922 16 917 -41% * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à : 1 068 M$ au quatrième trimestre contre 2 031 M$ au quatrième trimestre 2019, du fait de la forte baisse des prix du pétrole et de la baisse de la production,

2 363 M$ sur l’année 2020, contre 7 509 M$ en 2019, pour les mêmes raisons. La marge brute d’autofinancement est en baisse de 40% sur un an à 2 652 M$ au quatrième trimestre et de 46% à 9 684 M$ sur l’année 2020. Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services) > Résultats 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 En millions de dollars 2020 2019 2020

vs

2019 502 373 1 054 -52% Résultat opérationnel net ajusté* 2 263 4 656 -51% 840 449 950 -12% Investissements organiques 2 023 2 395 -16% 80 2 158 -49% Acquisitions nettes 32 118 -73% 920 451 1 108 -17% Investissements nets 2 055 2 513 -18% 1 129 971 1 505 -25% Marge brute d'autofinancement ** 4 652 6 617 -30% 2 162 2 060 1 420 +52% Flux de trésorerie d’exploitation ** 4 539 6 441 -30% * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Raffinage-Chimie > Volumes raffinés, production de produits pétrochimiques et taux d’utilisation 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 Volumes raffinés et taux d’utilisation* 2020 2019 2020

vs

2019 1 262 1 212 1 509 -16% Total volumes raffinés (kb/j) 1 292 1 671 -23% 247 267 282 -12% France 244 456 -46% 582 540 756 -23% Reste de l'Europe 618 754 -18% 433 405 471 -8% Reste du monde 430 462 -7% 60% 57% 71% Taux d’utilisation sur bruts traités** 61% 80% * Y compris les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services.

** Sur la base de la capacité de distillation en début d’année. 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 Production de produits pétrochimiques et taux d'utilisation 2020 2019 2020

vs

2019 1 486 1 255 1 431 +4% Monomères* (kt) 5 519 5 219 +6% 1 291 1 248 1 169 +10% Polymères (kt) 4 934 4 862 +1% 90% 75% 92% Taux d’utilisation des vapocraqueurs ** 83% 83% * Oléfines

** Sur la base de la production d’oléfines issue des vapocraqueurs et de leurs capacités de production en début d’année. Les volumes raffinés sont : En baisse de 16% sur un an au quatrième trimestre 2020, en raison notamment de stocks élevés de produits raffinés et de la chute de la demande qui a notamment conduit à l’arrêt conjoncturel de la raffinerie de Donges.

En baisse de 23% sur l’année 2020 pour les mêmes raisons ainsi que du fait de l’arrêt prolongé de l’unité de distillation de la plateforme de Normandie à la suite de l’incident survenu fin 2019 La production de monomères est : En hausse de 4% sur un an à 1 486 kt au quatrième trimestre 2020

En hausse de 6% sur l’année 2020 soutenue par la demande, et du fait notamment du grand arrêt en 2019 du vapocraqueur de Daesan en Corée du Sud. La production de polymères est : En hausse de 10% sur un an à 1 291 kt au quatrième trimestre 2020 soutenue par la demande et du fait de maintenance planifiée au quatrième trimestre 2019.

Stable sur l’année 2020. > Résultats 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 En millions de dollars 2020 2019 2020

vs

2019 170 (88) 580 -71% Résultat opérationnel net ajusté* 1 039 3 003 -65% 448 291 479 -6% Investissements organiques 1 209 1 426 -15% (2) (1) 118 ns Acquisitions nettes (54) (44) ns 446 290 597 -25% Investissements nets 1 155 1 382 -16% 560 242 789 -29% Marge brute d'autofinancement ** 2 472 4 072 -39% 1 514 1 027 1 142 +33% Flux de trésorerie d’exploitation ** 2 438 3 837 -36% * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie est : En baisse sur un an à 170 M$ au quatrième trimestre 2020. Cette baisse est liée à des marges de raffinage très dégradées, du fait de la faible demande, notamment en distillats liée à une activité réduite dans le transport aérien,

En baisse sur un an de 65% à 1 039 M$ sur l’année 2020, du fait de marges de raffinage dégradées, en partie compensée par la résistance des marges de pétrochimie et la surperformance des activités de négoce. La marge brute d’autofinancement est en baisse de 29% sur un an à 560 M$ au quatrième trimestre et de 39% à 2 472 M$ sur l’année 2020. Marketing & Services > Ventes de produits pétroliers 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 Ventes en kb/j* 2020 2019 2020

vs

2019 1 509 1 442 1 835 -18% Total des ventes du Marketing & Services 1 477 1 845 -20% 828 819 1 033 -20% Europe 823 1 021 -19% 681 623 801 -15% Reste du monde 654 824 -21% * Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage Les ventes de produits pétroliers sont en baisse sur un an de 18% ce trimestre et de 20% sur l’année 2020, en regard du très fort ralentissement de l’activité mondiale lié à la pandémie Covid-19. Les activités aviation et marine restent particulièrement impactées dans ce contexte et le repli des ventes de l’activité réseau a néanmoins été modéré par les nouveaux développements en Angola, en Arabie Saoudite, au Brésil et au Mexique. > Résultats 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 En millions de dollars 2020 2019 2020

vs

2019 332 461 474 -30% Résultat opérationnel net ajusté* 1 224 1 653 -26% 392 158 471 -17% Investissements organiques 814 969 -16% 82 3 40 x2,1 Acquisitions nettes 86 162 -47% 474 161 511 -7% Investissements nets 900 1 131 -20% 569 729 716 -21% Marge brute d'autofinancement ** 2 180 2 546 -14% 648 1 033 278 x2,3 Flux de trésorerie d’exploitation ** 2 101 2 604 -19% * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté s’élève à 332 M$ au quatrième trimestre 2020, en baisse de 30% sur un an, essentiellement du fait de la baisse des volumes et de la revalorisation conjoncturelle de contrats à terme constatée sur le quatrième trimestre 2019. Il s’élève à 1 224 M$ sur l’année 2020. La marge brute d’autofinancement s’élève à 569 M$ au quatrième trimestre 2020 et à 2 180 M$ sur l’année 2020, en baisse de 21% et 14% respectivement sur un an. Résultats de Total > Résultat opérationnel net ajusté des secteurs Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint : 1 824 M$ au quatrième trimestre 2020, en baisse de 53% sur un an. Cette baisse est liée à la baisse des prix du Brent, du gaz et des marges de raffinage,

6 404 M$ sur l’année 2020, en baisse de 56% sur un an pour les mêmes raisons. > Résultat net ajusté part du Groupe Le résultat net ajusté part du Groupe s’est établi à : 1 304 M$ au quatrième trimestre 2020, contre 3 165 M$ au quatrième trimestre 2019, en raison de la baisse des prix du Brent, du gaz et des marges de raffinage,

4 059 M$ sur l’année 2020, en baisse de 66% sur un an pour les mêmes raisons. Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur12. Le total des éléments d’ajustement du résultat net13 représente un montant de : -413 M$ au quatrième trimestre 2020, dont près de 200 M$ liés à la reconversion de la raffinerie de Grandpuits,

-11 301 M$ sur l’année 2020, dont 8,5 G$ au titre de dépréciations exceptionnelles d’actifs, notamment sur les assets de sables bitumineux au Canada > Résultat net ajusté par action Le résultat net ajusté dilué par action s’est établi : à 0,46 $ au quatrième trimestre 2020, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 645 millions, contre 1,19 $ au quatrième trimestre 2019.

à 1,43 $ sur l’année 2020, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 621 millions, contre 4,38 $ sur l’année 2019. Au 31 décembre 2020, le nombre d’actions dilué était de 2 647 millions. > Acquisitions - cessions Les acquisitions finalisées ont représenté : 1 538 M$ au quatrième trimestre 2020 lié notamment à l’acquisition de la totalité des intérêts de Tullow dans le projet du Lac Albert en Ouganda, et à l’acquisition des actifs CCGT et du portefeuille de clients de Energías de Portugal en Espagne

4,2 G$ sur l’année 2020 lié aux acquisitions mentionnées ci-dessus ainsi qu’à la finalisation de l’acquisition en Inde de 50% du portefeuille d’actifs solaires en opération d’Adani Green Energy Limited, la finalisation de l’acquisition de 37,4% d’Adani Gas Limited, l’acquisition de participations dans les blocs 20 et 21 en Angola et au paiement d’une deuxième tranche de bonus liée à la prise de participation de 10% dans le projet Arctic LNG 2 en Russie Les cessions finalisées ont représenté : 439 M$ au quatrième trimestre 2020 lié notamment à la vente de titres Enphase par SunPower et la cession immobilière du siège du Groupe à Bruxelles.

1,5 G$ sur l’année 2020 lié aux cessions mentionnées ci-dessus ainsi que notamment à la cession d’actifs non-stratégiques en mer du Nord au Royaume-Uni, à la finalisation de la vente du Bloc CA1 au Brunei, à la vente de la participation du Groupe dans le terminal de regazéification de Fos Cavaou et à la vente de 50% d’un portefeuille d’actifs solaires et éoliens de Total Quadran en France. > Cash-flow net Le cash-flow net14 du Groupe ressort à : -33 M$ au quatrième trimestre 2020 contre 2 582 M$ au quatrième trimestre 2019, compte tenu de la baisse de la marge brute d’autofinancement de 6 793 M$ à 4 498 M$ avec des investissements nets stables à 4 531 M$ contre 4 211 M$.

2,7 G$ sur l’année 2020 contre 8,7 G$ en 2019, en raison de la baisse de 10,4 G$ de la marge brute d’autofinancement, partiellement compensée par une réduction des investissements nets de 4,5 G$. > Rentabilité La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 3,7% sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. En millions de dollars Période du 1er janvier 2020 Période du 1er octobre 2019 Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 au 30 septembre 2020 au 31 décembre 2019 Résultat net ajusté 4 067 5 960 12 090 Capitaux propres retraités moyens 110 643 108 885 116 766 Rentabilité des capitaux propres (ROE) 3,7% 5,5% 10,4% La rentabilité des capitaux employés moyens s’est établie à 4,0% sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. En millions de dollars Période du 1er janvier 2020 Période du 1er octobre 2019 Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 au 30 septembre 2020 au 31 décembre 2019 Résultat opérationnel net ajusté 5 806 7 801 14 073 Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement 145 723 144 060 143 674 ROACE 4,0% 5,4% 9,8% Comptes de Total SE Le résultat de Total SE, société mère, s’établit à 7 238 millions d’euros sur l’année 2020, contre 7 039 millions d’euros un an auparavant. Sensibilités 2021* Variation Impact estimé sur le

résultat opérationnel

net ajusté Impact estimé sur les

flux de trésorerie

d'exploitation Dollar +/- 0,1 $ par € -/+ 0,1 G$ ~0 G$ Prix moyen de vente liquides** +/- 10 $/b +/- 2,7 G$ +/- 3,2 G$ Prix du gaz européen - NBP +/- 1 $/Mbtu +/- 0,3 G$ +/- 0,25 G$ Marge sur coûts variables - raffinage Europe (MCV) +/- 10 $/t +/- 0,4 G$ +/- 0,5 G$ * Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4ème trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TOTAL de son portefeuille 2021. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie. Pour les indicateurs, se reporter à la page 16.

** Environnement Brent à 50 $/b. Synthèse et perspectives Soutenu par le respect des quotas par les pays de l’OPEP+, le prix du pétrole s’est maintenu au-dessus de 50 $/b depuis le début de l’année 2021. Toutefois, l’environnement pétrolier reste incertain et dépendant de la reprise de la demande mondiale, toujours affectée par la pandémie de la Covid-19. Dans un contexte de mise en œuvre disciplinée des quotas par les pays de l’OPEP+, le Groupe anticipe une production sur l’année 2021 stable par rapport à celle de 2020, bénéficiant de la reprise de la production en Libye. Le Groupe poursuit sa croissance rentable dans le GNL avec des ventes attendues en hausse de 10% en 2021 par rapport à 2020, notamment grâce à la montée en puissance de Cameron LNG. Les marges européennes de raffinage restent fragiles compte tenu de la faiblesse de la demande en jet fuel qui pèse sur la valorisation de l’ensemble des distillats. Cependant, grâce à la résilience du Marketing & Services, le Groupe prévoit une contribution de l’Aval supérieure à 5 G$ au cash flow du Groupe pour 2021, sur la base d’une hypothèse de marges de raffinage à 25 $/t. Face aux incertitudes liées à l’environnement, les investissements nets sont prévus à hauteur de 12 G$ en 2021, tout en préservant la flexibilité de mobiliser des investissements supplémentaires, si l’environnement pétrolier et gazier se raffermissait. Après avoir réduit ses coûts opératoires de 1,1 G$ en 2020 par rapport à 2019, le Groupe maintient sa discipline sur les dépenses avec un objectif d’économies supplémentaires de 0,5 G$ en 2021. Les équipes du Groupe sont toujours pleinement mobilisées sur les 4 priorités que sont le HSE, l’excellence opérationnelle, la réduction des coûts et la génération de cash-flow. Le Groupe maintient ses priorités en termes d’allocation du cash-flow : investir dans des projets rentables pour mettre en œuvre la stratégie de transformation du Groupe, soutenir le dividende et maintenir un bilan solide. En 2021, dans les renouvelables, le Groupe a déjà annoncé plus de 10 GW de projets additionnels au travers de l’acquisition d’une participation de 20% dans Adani Green Energy Limited (AGEL), le premier développeur solaire au monde, d’un partenariat avec Hanwha aux Etat-Unis portant sur un portefeuille de 1,6 GW, ainsi que de l’acquisition d’un portefeuille de projets de 2,2 GW au Texas. Total allouera en 2021 plus de 20% de ses investissements nets dans les renouvelables et l’électricité. * * * * * Pour écouter en direct la présentation en anglais de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, et de Jean-Pierre Sbraire, Directeur Financier, qui se tient ce jour à 14h00 (heure de Paris) avec les analystes financiers, vous pouvez consulter les informations fournies sur le site du Groupe total.com ou composer le +33 (0) 1 70 70 07 81 (code d’accès 3971718). L’enregistrement de cette conférence sera disponible sur le site du Groupe total.com à l’issue de l’événement. * * * * * Principales données opérationnelles des secteurs > Production du Groupe (Exploration Production + iGRP) 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 Production combinée liquides/gaz

par zone géographique (kbep/j) 2020 2019 2020

vs

2019 1 059 969 1 102 -4% Europe et Asie centrale 1 039 1 023 +2% 566 598 703 -19% Afrique 629 705 -11% 598 576 701 -15% Moyen-Orient et Afrique du Nord 624 702 -11% 382 343 368 +4% Amériques 353 365 -3% 236 229 239 -1% Asie Pacifique 226 219 +3% 2 841 2 715 3 113 -9% Production totale 2 871 3 014 -5% 727 667 768 -5% dont filiales mises en équivalence 712 731 -3% 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 Production de liquides

par zone géographique (kb/j) 2020 2019 2020

vs

2019 378 359 373 +1% Europe et Asie centrale 380 355 +7% 427 458 560 -24% Afrique 488 558 -13% 454 432 560 -19% Moyen-Orient et Afrique du Nord 474 548 -13% 181 144 171 +6% Amériques 158 168 -6% 43 44 50 -13% Asie Pacifique 43 44 -2% 1 483 1 437 1 714 -13% Production totale 1 543 1 672 -8% 200 197 212 -6% dont filiales mises en équivalence 202 216 -6% 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 Production de gaz

par zone géographique (Mpc/j) 2020 2019 2020

vs

2019 3 666 3 284 3 887 -6% Europe et Asie centrale 3 547 3 596 -1% 701 713 686 +2% Afrique* 717 737 -3% 809 801 792 +2% Moyen-Orient et Afrique du Nord 835 857 -3% 1 126 1 115 1 109 +2% Amériques 1 095 1 110 -1% 1 104 1 060 1 089 +1% Asie Pacifique* 1 052 1 009 +4% 7 406 6 973 7 563 -2% Production totale* 7 246 7 309 -1% 2 851 2 540 2 961 -4% dont filiales mises en équivalence* 2 748 2 780 -1% * Données 4T19 et 2019 retraitées > Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services) 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 Ventes de produits raffinés

par zone géographique (kb/j) 2020 2019 2020

vs

2019 1 651 1 475 1 993 -17% Europe 1 586 2 008 -21% 628 541 737 -15% Afrique 579 706 -18% 794 673 763 +4% Amériques 773 842 -8% 547 460 526 +4% Reste du monde 471 555 -15% 3 619 3 149 4 019 -10% Total des ventes 3 410 4 110 -17% 458 417 508 -10% dont ventes massives raffinage 434 536 -19% 1 652 1 290 1 676 -1% dont négoce international 1 498 1 730 -13% 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 Production de produits pétrochimiques* (kt) 2020 2019 2020

vs

2019 1 381 1 274 1 253 +10% Europe 5 202 5 364 -3% 662 513 630 +5% Amériques 2 475 2 367 +5% 735 716 717 +2% Moyen-Orient et Asie 2 775 2 350 +18% * Oléfines, Polymères Eléments d’ajustement du résultat net part du Groupe 4T20 3T20 4T19 En millions de dollars 2020 2019 (683) (706) (666) Eléments non-récurrents du résultat net (part du Groupe) (10 044) (892) 104 - - Plus ou moins value de cession 104 - (194) (70) (5) Charges de restructuration (364) (58) (71) (293) (248) Dépréciations exceptionnelles (8 465) (465) (522) (343) (413) Autres éléments (1 319) (369) 224 4 57 Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt (1 280) 346 46 56 44 Effet des variations de juste valeur 23 (15) (413) (646) (565) Total des éléments d’ajustement du résultat net (11 301) (561) Investissements – Désinvestissements 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 En millions de dollars 2020 2019 2020

vs

2019 3 432 2 184 4 291 -20% Investissements organiques ( a ) 10 339 13 397 -23% 214 148 136 +58% dont exploration capitalisée 659 705 -6% 355 290 319 +11% dont augmentation des prêts non courants 1 657 1 061 +56% (212) (330) (102) ns dont remboursement des prêts non courants,

hors remboursement organique de prêts SME* (717) (551) ns (46) (11) - ns dont variation de dette de projets renouvelables

quote-part Groupe (209) (109) ns 1 538 150 266 x5,8 Acquisitions ( b ) 4 189 5 980 -30% 439 422 357 +23% Cessions ( c ) 1 539 1 939 -21% 15 7 - ns dont variation de dette de projets renouvelables quote-part partenaire 105 105 - - - (11) ns Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle ( d ) - (11) ns 4 531 1 912 4 211 +8% Investissements nets ( a + b - c - d ) 12 989 17 449 -26% (77) (1) (275) ns Remboursement organique de prêts SME* ( e ) (111) (475) ns 61 18 - ns Variation de dettes de projets renouvelables ( f ) ** 314 214 +47% 39 28 - ns Capex liés aux contrats de location capitalisés (g) 113 - ns 4 476 1 901 3 925 +14% Flux de trésorerie d'investissement ( a + b - c + e + f -g) 13 079 17 177 -24% * A compter du 2ème trimestre 2019, les remboursements organiques de prêts SME se définissent comme les remboursements des prêts aux sociétés mises en équivalence provenant de leur flux de trésorerie d’exploitation.

** Variation de dette de projets renouvelables quote-part Groupe et quote-part partenaire. Cash-flow 4T20 3T20 4T19 4T20

vs

4T19 En millions de dollars 2020 2019 2020

vs

2019 4 933 4 281 7 326 -33% Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF) 17 635 28 180 -37% (436) (491) (533) ns frais financiers (1 938) (2 069) ns 4 498 3 791 6 793 -34% Marge brute d'autofinancement ( a ) * 15 697 26 111 -40% 976 475 92 x10,6 diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement ** 753 (1 397) ns 308 90 (11) ns effet de stock (1 440) 446 ns (32) (4) - ns plus-value de cession de projets renouvelables (96) - ns (77) (1) (275) ns remboursement organique de prêts SME (111) (475) ns 5 674 4 351 6 599 -14% Flux de trésorerie d’exploitation 14 803 24 685 -40% 3 432 2 184 4 291 -20% Investissements organiques ( b ) 10 339 13 397 -23% 1 066 1 607 2 502 -57% Cash flow après investissements organiques,

hors acquisitions cessions ( a - b ) 5 358 12 714 -58% 4 531 1 912 4 211 +8% Investissements nets ( c ) 12 989 17 449 -26% (33) 1 879 2 582 ns Cash flow net ( a - c ) 2 708 8 662 -69% * La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, hors impact des contrats compatibilisés en juste valeur du secteur iGRP, et y compris les plus-values de cession de projets renouvelables (à partir du premier trimestre 2020).

Les chiffres historiques ont été retraités pour annuler l’impact des contrats comptabilisés en juste valeur du secteur iGRP

** La variation du besoin en fonds de roulement est présentée hors impact des contrats comptabilisés en juste valeur du secteur iGRP. Ratio d’endettement En millions de dollars 31/12/2020 30/09/2020 31/12/2019 Dettes financières courantes 17 099 14 980 14 819 Actifs financiers courants nets (4 427) (5 815) (3 505) Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés 313 5 301 Dettes financières non courantes 60 203 61 477 47 773 Actifs financiers non courants (4 781) (3 155) (912) Trésorerie et équivalents de trésorerie (31 268) (30 593) (27 352) Dette nette (a) 37 139 36 899 31 124 dont Engagements liés aux contrats de location 7 812 7 499 7 156 Capitaux propres – part du Groupe 103 702 102 234 116 778 Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle) 2 383 2 177 2 527 Capitaux propres (b) 106 085 104 411 119 305 Ratio d'endettement = a / (a + b) * 25,9% 26,1% 20,7% Ratio d'endettement hors dettes de location 21,7% 22,0% 16,7% * Les taux d’endettement intègrent l’impact de la nouvelle norme IFRS16, entrée en vigueur au 1er janvier 2019 Rentabilité des capitaux employés moyens > Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 En millions de dollars Integrated Gas,

Renewables

& Power Exploration-

Production Raffinage-

Chimie Marketing &

Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 1 778 2 363 1 039 1 224 5 806 Capitaux mis en œuvre au 31/12/2019* 41 549 88 844 12 228 8 371 148 828 Capitaux mis en œuvre au 31/12/2020* 45 611 78 928 11 375 8 793 142 617 ROACE 4,1% 2,8% 8,8% 14,3% 4,0% > Période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 En millions de dollars Integrated Gas,

Renewables

& Power Exploration-

Production Raffinage-

Chimie Marketing &

Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 2 318 3 326 1 449 1 366 7 801 Capitaux mis en œuvre au 30/09/2019* 41 516 88 560 11 658 7 570 147 145 Capitaux mis en œuvre au 30/09/2020* 43 799 78 548 11 951 8 211 140 976 ROACE 5,4% 4,0% 12,3% 17,3% 5,4% * Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts). Ce communiqué de presse présente les résultats de l’exercice 2020, issus des comptes consolidés de TOTAL SE au 31 décembre 2020 (non audités). Les procédures d’audit par les Commissaires aux Comptes sont en cours. Les états financiers consolidés (non audités) sont disponibles sur le site du Groupe total.com. Ce document ne constitue pas le rapport financier annuel au sens de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier. Ce document peut contenir des déclarations prospectives (forward-looking statements au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995), concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie industrielle de TOTAL. Il peut notamment contenir des indications sur les perspectives, objectifs et ambitions du Groupe y compris en matière climatique et de neutralité carbone (zéro émission nette). Une ambition exprime une volonté du Groupe, étant précisé que les moyens à mettre en œuvre ne dépendent pas que de TOTAL. Ces déclarations prospectives peuvent être généralement identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que « envisager », « avoir l’intention », « anticiper », « croire », « estimer », « planifier », « prévoir », « penser », « avoir pour objectif », « avoir pour ambition » ou terminologie similaire. Les déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données, hypothèses économiques et estimations formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné et considérées comme raisonnables par le Groupe à la date du présent document. Ces déclarations prospectives ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les perspectives, objectifs ou ambitions énoncés seront réalisés. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées avec un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire, ou en raison de la matérialisation de facteurs de risques tels que notamment les fluctuation des prix du pétrole brut et du gaz naturel, l’évolution de la demande et des prix des produits pétroliers, les variations des résultats de production et des estimations de réserves, la capacité à réaliser des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturber indûment les opérations, les évolutions légales et réglementaires y compris dans les domaines environnementaux et climatiques, la variation des taux de change, ainsi que les évolutions économiques et politiques, les changements des conditions de marché, les pertes de parts de marché et les modifications des préférences des consommateurs y compris en raison d’épidémies comme le Covid-19. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs. Ni TOTAL ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Des informations supplémentaires concernant les facteurs, risques et incertitudes susceptibles d’avoir un effet sur les activités du Groupe, sa situation financière, y compris ses résultats opérationnels et ses flux de trésorerie, sa réputation ou ses perspectives sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’enregistrement universel déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F/A déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TOTAL. En complément des indicateurs définis par les normes IFRS, certains indicateurs alternatifs de performance sont présentés, tels que notamment les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté), la rentabilité des capitaux propres (ROE), la rentabilité des capitaux moyens employés (ROACE), le ratio d’endettement, la marge brute d’autofinancement (MBA). Ces indicateurs sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière de TOTAL et la comparaison des résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer de la performance du Groupe. Les éléments d’ajustement comprennent : (i) les éléments non récurrents En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs. (ii) l’effet de stock Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents du Groupe. Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement. (iii) l’effet des variations de juste valeur L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par la Direction Générale de TOTAL et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS. Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward. Dans le cadre de ses activités de trading, TOTAL conclut des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne du Groupe, mais n’est pas autorisée par les normes IFRS. Enfin, TOTAL souscrit des instruments dérivés dans le but de gérer l’exposition aux risques de certains contrats ou actifs opérationnels. En application des normes IFRS, ces instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur alors que les transactions opérationnelles sous-jacentes sont comptabilisées lors de leur réalisation. Les indicateurs internes reportent la reconnaissance du résultat sur les instruments dérivés au dénouement des transactions. Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur. Les chiffres présentés en euros pour le résultat net ajusté dilué par action sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en euros. Avertissement aux investisseurs américains - La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Ce document peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F/A publié par TOTAL, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet total.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov. ------------------------------------------------------------------------------ 1 Définitions en page 3.

2 Hors engagements liés aux contrats de location.

3Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes des accords.

4 Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents, et hors effet des variations de juste valeur. Le détail des éléments d’ajustement figure en page 13.

5 Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

6Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres subordonnés à durée indéterminée.

7 Investissements organiques = investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.

8 Acquisitions nettes = acquisitions - cessions - autres opérations avec intérêts ne conférant pas le contrôle (voir page 13).

9 Investissements nets = Investissements organiques + acquisitions nettes (voir page 13).

10 La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, hors impact des contrats compatibilisés en juste valeur du secteur iGRP, et y compris les plus-values de cession de projets renouvelables (à partir du premier trimestre 2020).

La méthode du coût de remplacement est explicitée page 15. Le tableau de réconciliation des différents cash-flows figure en page 13.

11 DACF = Debt adjusted cash-flow, se définit comme la marge brute d’autofinancement hors frais financiers.

12 Ces éléments d’ajustement sont explicités page 15.

13 Le total des éléments d’ajustements du résultat net est détaillé page 13 ainsi que dans les annexes aux comptes.

14 Cash-flow net = marge brute d’autofinancement - investissements nets (y compris les autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle). ----------------------------------------------------------------------------- Comptes Total

___________________________ Comptes consolidés du quatrième trimestre et de l’année 2020, normes IFRS COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

TOTAL

(non audité) (en millions de dollars) (a) 4ème trimestre

2020 3ème trimestre

2020 4ème trimestre

2019 Chiffre d'affaires 37 943 33 142 49 280 Droits d'accises (5 595) (5 925) (5 895) Produits des ventes 32 348 27 217 43 385 Achats, nets de variation de stocks (20 508) (16 885) (28 212) Autres charges d'exploitation (6 663) (5 610) (7 090) Charges d'exploration (338) (139) (231) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 543) (3 493) (4 431) Autres produits 838 457 428 Autres charges (697) (281) (235) Coût de l'endettement financier brut (501) (547) (606) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 53 89 51 Coût de l'endettement financier net (448) (458) (555) Autres produits financiers 173 134 143 Autres charges financières (183) (165) (203) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 73 94 502 Produit (Charge) d'impôt (149) (690) (852) Résultat net de l'ensemble consolidé 903 181 2 649 Part du Groupe 891 202 2 600 Intérêts ne conférant pas le contrôle 12 (21) 49 Résultat net par action (dollars) 0,31 0,04 0,98 Résultat net dilué par action (dollars) 0,31 0,04 0,97 (a) Excepté pour les résultats nets par action. RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

TOTAL

(non audité) (en millions de dollars) 4ème trimestre

2020 3ème trimestre

2020 4ème trimestre

2019 Résultat net de l'ensemble consolidé 903 181 2 649 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels 17 (6) (138) Variation de la juste valeur des placements en instruments de capitaux propres 386 221 16 Effet d'impôt (21) - 40 Écart de conversion de consolidation de la société-mère 4 074 3 663 2 461 Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 4 456 3 878 2 379 Écart de conversion de consolidation (1 875) (1 830) (654) Couverture de flux futurs 617 363 (24) Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère (7) (35) (49) Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt (100) (804) 82 Autres éléments (4) (7) 1 Effet d'impôt (180) (115) 26 Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (1 549) (2 428) (618) Total autres éléments du résultat global (après impôt) 2 907 1 450 1 761 Résultat global 3 810 1 631 4 410 Part du Groupe 3 576 1 536 4 319 Intérêts ne conférant pas le contrôle 234 95 91 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

TOTAL (en millions de dollars) (a) Exercice 2020

(non audité) Exercice 2019 Chiffre d'affaires 140 685 200 316 Droits d'accises (20 981) (24 067) Produits des ventes 119 704 176 249 Achats, nets de variation de stocks (77 486) (116 221) Autres charges d'exploitation (25 538) (27 255) Charges d'exploration (731) (785) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (22 264) (15 731) Autres produits 2 237 1 163 Autres charges (1 506) (1 192) Coût de l'endettement financier brut (2 147) (2 333) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 37 (19) Coût de l'endettement financier net (2 110) (2 352) Autres produits financiers 914 792 Autres charges financières (690) (764) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 452 3 406 Produit (Charge) d'impôt (318) (5 872) Résultat net de l'ensemble consolidé (7 336) 11 438 Part du Groupe (7 242) 11 267 Intérêts ne conférant pas le contrôle (94) 171 Résultat net par action (dollars) (2,90) 4,20 Résultat net dilué par action (dollars) (2,90) 4,17 (a) Excepté pour les résultats nets par action. RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

TOTAL (en millions de dollars) Exercice 2020

(non audité) Exercice 2019

Résultat net de l'ensemble consolidé (7 336) 11 438 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels (212) (192) Variation de la juste valeur des placements en instruments de capitaux propres 533 142 Effet d'impôt 65 53 Écart de conversion de consolidation de la société-mère 7 541 (1 533) Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 7 927 (1 530) Écart de conversion de consolidation (4 645) 740 Couverture de flux futurs (313) (599) Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère 28 1 Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt (1 831) 408 Autres éléments (8) (3) Effet d'impôt 72 202 Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (6 697) 749 Total autres éléments du résultat global (après impôt) 1 230 (781) Résultat global (6 106) 10 657 Part du Groupe (6 312) 10 418 Intérêts ne conférant pas le contrôle 206 239 BILAN CONSOLIDÉ

TOTAL 31 décembre

2020 30 septembre

2020 31 décembre

2019 (en millions de dollars) (non audité) (non audité) ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 33 528 33 145 33 178 Immobilisations corporelles 108 335 104 355 116 408 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 27 976 27 386 27 122 Autres titres 2 007 1 822 1 778 Actifs financiers non courants 4 781 3 155 912 Impôts différés 7 016 6 952 6 216 Autres actifs non courants 2 810 2 570 2 415 Total actifs non courants 186 453 179 385 188 029 Actifs courants Stocks 14 730 12 373 17 132 Clients et comptes rattachés 14 068 12 893 18 488 Autres créances 13 428 14 637 17 013 Actifs financiers courants 4 630 6 011 3 992 Trésorerie et équivalents de trésorerie 31 268 30 593 27 352 Actifs destinés à être cédés ou échangés 1 555 1 090 1 288 Total actifs courants 79 679 77 597 85 265 Total actif 266 132 256 982 273 294 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capitaux propres Capital 8 267 8 267 8 123 Primes et réserves consolidées 107 078 107 632 121 170 Écarts de conversion (10 256) (12 275) (11 503) Actions autodétenues (1 387) (1 390) (1 012) Total des capitaux propres - part du Groupe 103 702 102 234 116 778 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 383 2 177 2 527 Total des capitaux propres 106 085 104 411 119 305 Passifs non courants Impôts différés 10 326 10 367 11 858 Engagements envers le personnel 3 917 3 719 3 501 Provisions et autres passifs non courants 20 925 19 351 20 613 Dettes financières non courantes 60 203 61 477 47 773 Total passifs non courants 95 371 94 914 83 745 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 23 574 18 880 28 394 Autres créditeurs et dettes diverses 22 465 22 806 25 749 Dettes financières courantes 17 099 14 980 14 819 Autres passifs financiers courants 203 196 487 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés 1 335 795 795 Total passifs courants 64 676 57 657 70 244 Total passif et capitaux propres 266 132 256 982 273 294 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

TOTAL

(non audité) (en millions de dollars) 4ème trimestre

2020 3ème trimestre

2020 4ème trimestre

2019 FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé 903 181 2 649 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 3 796 3 634 4 624 Provisions et impôts différés (237) (88) (672) (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (260) (309) (176) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 379 178 267 Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement 1 342 980 46 Autres, nets (249) (225) (139) Flux de trésorerie d'exploitation 5 674 4 351 6 599 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (3 834) (2 157) (4 015) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (778) - (155) Coût d'acquisition de titres (221) (229) (170) Augmentation des prêts non courants (355) (301) (319) Investissements (5 188) (2 687) (4 659) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 114 363 301 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 124 4 13 Produits de cession d'autres titres 186 77 43 Remboursement de prêts non courants 288 342 377 Désinvestissements 712 786 734 Flux de trésorerie d'investissement (4 476) (1 901) (3 925) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère - - 1 - actions propres - - (620) Dividendes payés : - - - - aux actionnaires de la société mère (2 053) (825) (1 876) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (5) (103) (1) Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - 331 - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (62) (22) (56) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle (59) (75) 160 Émission nette d'emprunts non courants 104 224 84 Variation des dettes financières courantes (339) (2 343) (1 131) Variation des actifs et passifs financiers courants 1 212 730 (168) Flux de trésorerie de financement (1 202) (2 083) (3 607) Augmentation (diminution) de la trésorerie (4) 367 (933) Incidence des variations de change 679 499 831 Trésorerie en début de période 30 593 29 727 27 454 Trésorerie en fin de période 31 268 30 593 27 352 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

TOTAL (en millions de dollars) Exercice 2020

(non audité) Exercice 2019

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (7 336) 11 438 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 22 861 16 401 Provisions et impôts différés (1 782) (58) (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (909) (614) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 948 (1 083) Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement 1 869 (1 718) Autres, nets (848) 319 Flux de trésorerie d'exploitation 14 803 24 685 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (10 764) (11 810) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (966) (4 748) Coût d'acquisition de titres (2 120) (1 618) Augmentation des prêts non courants (1 684) (1 061) Investissements (15 534) (19 237) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 740 527 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 282 158 Produits de cession d'autres titres 578 349 Remboursement de prêts non courants 855 1 026 Désinvestissements 2 455 2 060 Flux de trésorerie d'investissement (13 079) (17 177) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 374 452 - actions propres (611) (2 810) Dividendes payés : - - - aux actionnaires de la société mère (6 688) (6 641) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (184) (115) Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée 331 - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (315) (371) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle (204) 10 Émission nette d'emprunts non courants 15 800 8 131 Variation des dettes financières courantes (6 501) (5 829) Variation des actifs et passifs financiers courants (604) (536) Flux de trésorerie de financement 1 398 (7 709) Augmentation (diminution) de la trésorerie 3 122 (201) Incidence des variations de change 794 (354) Trésorerie en début de période 27 352 27 907 Trésorerie en fin de période 31 268 27 352 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

TOTAL

(non audité: 2020) Actions émises Primes et

réserves

consolidées Écarts

de

conversion Actions autodétenues Capitaux

propres - part

du Groupe Intérêts ne

conférant pas

le contrôle Capitaux

propres (en millions de dollars) Nombre Montant Nombre Montant Au 1er janvier 2019 2 640 602 007 8 227 120 569 (11 313) (32 473 281) (1 843) 115 640 2 474 118 114 Résultat net 2019 - - 11 267 - - - 11 267 171 11 438 Autres éléments du résultat global - - (659) (190) - - (849) 68 (781) Résultat Global - - 10 608 (190) - - 10 418 239 10 657 Dividendes - - (7 730) - - - (7 730) (115) (7 845) Émissions d'actions 26 388 503 74 1 265 - - - 1 339 - 1 339 Rachats d'actions - - - - (52 389 336) (2 810) (2 810) - (2 810) Cessions d'actions(a) - - (219) - 4 278 948 219 - - - Paiements en actions - - 207 - - - 207 - 207 Annulation d'actions (65 109 435) (178) (3 244) - 65 109 435 3 422 - - - Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - - (4) - - - (4) - (4) Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (353) - - - (353) - (353) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - 55 - - - 55 (42) 13 Autres éléments - - 16 - - - 16 (29) (13) Au 31 décembre 2019 2 601 881 075 8 123 121 170 (11 503) (15 474 234) (1 012) 116 778 2 527 119 305 Résultat net 2020 - - (7 242) - - - (7 242) (94) (7 336) Autres éléments du résultat global - - (321) 1 251 - - 930 300 1 230 Résultat Global - - (7 563) 1 251 - - (6 312) 206 (6 106) Dividendes - - (7 899) - - - (7 899) (234) (8 133) Émissions d'actions 51 242 950 144 1 470 - - - 1 614 - 1 614 Rachats d'actions - - - - (13 236 044) (611) (611) - (611) Cessions d'actions (a) - - (236) - 4 317 575 236 - - - Paiements en actions - - 188 - - - 188 - 188 Annulation d'actions - - - - - - - - - Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - - 331 - - - 331 - 331 Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (308) - - - (308) - (308) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (61) (4) - - (65) (117) (182) Autres éléments - - (14) - - - (14) 1 (13) Au 31 décembre 2020 2 653 124 025 8 267 107 078 (10 256) (24 392 703) (1 387) 103 702 2 383 106 085 (a) Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe. INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

TOTAL

(non audité) 4ème trimestre 2020

(en millions de dollars) Exploration -

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 1 257 5 231 15 052 16 393 10 - 37 943 Chiffre d'affaires Groupe 5 574 628 4 160 98 140 (10 600) - Droits d'accises - - (628) (4 967) - - (5 595) Produits des ventes 6 831 5 859 18 584 11 524 150 (10 600) 32 348 Charges d'exploitation (3 489) (5 569) (17 989) (10 776) (286) 10 600 (27 509) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 500) (354) (412) (241) (36) - (3 543) Résultat opérationnel 842 (64) 183 507 (172) - 1 296 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 6 149 (54) (9) 112 - 204 Impôts du résultat opérationnel net 91 7 (93) (169) (72) - (236) Résultat opérationnel net 939 92 36 329 (132) - 1 264 Coût net de la dette nette (361) Intérêts ne conférant pas le contrôle (12) Résultat net - part du groupe 891 4ème trimestre 2020 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe - 3 - - - - 3 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - 3 - - - - 3 Charges d'exploitation (49) (56) 133 17 31 - 76 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (355) - (16) - - - (371) Résultat opérationnel(b) (404) (53) 117 17 31 - (292) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (25) (26) (191) (13) 107 - (148) Impôts du résultat opérationnel net 300 (83) (60) (7) (157) - (7) Résultat opérationnel net(b) (129) (162) (134) (3) (19) - (447) Coût net de la dette nette 10 Intérêts ne conférant pas le contrôle 24 Résultat net - part du groupe (413) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - - 265 43 - - Sur le résultat opérationnel net - - 192 32 - - - - - - - 4ème trimestre 2020 (ajusté)

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 1 257 5 228 15 052 16 393 10 - 37 940 Chiffre d'affaires Groupe 5 574 628 4 160 98 140 (10 600) - Droits d'accises - - (628) (4 967) - - (5 595) Produits des ventes 6 831 5 856 18 584 11 524 150 (10 600) 32 345 Charges d'exploitation (3 440) (5 513) (18 122) (10 793) (317) 10 600 (27 585) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 145) (354) (396) (241) (36) - (3 172) Résultat opérationnel ajusté 1 246 (11) 66 490 (203) - 1 588 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 31 175 137 4 5 - 352 Impôts du résultat opérationnel net (209) 90 (33) (162) 85 - (229) Résultat opérationnel net ajusté 1 068 254 170 332 (113) - 1 711 Coût net de la dette nette (371) Intérêts ne conférant pas le contrôle (36) Résultat net ajusté - part du groupe 1 304 4ème trimestre 2020

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

onsolidation Total Investissements 2 226 1 895 475 533 59 - 5 188 Désinvestissements 132 339 31 61 149 - 712 Flux de trésorerie d'exploitation 3 046 575 1 514 648 (109) - 5 674 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

TOTAL

(non audité) 3ème trimestre 2020

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 1 142 1 995 13 607 16 397 1 - 33 142 Chiffre d'affaires Groupe 4 248 480 4 167 63 24 (8 982) - Droits d'accises - - (658) (5 267) - - (5 925) Produits des ventes 5 390 2 475 17 116 11 193 25 (8 982) 27 217 Charges d'exploitation (2 435) (1 880) (16 799) (10 301) (201) 8 982 (22 634) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 187) (342) (678) (270) (16) - (3 493) Résultat opérationnel 768 253 (361) 622 (192) - 1 090 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 251 225 (247) 14 (4) - 239 Impôts du résultat opérationnel net (243) (266) (51) (187) 3 - (744) Résultat opérationnel net 776 212 (659) 449 (193) - 585 Coût net de la dette nette (404) Intérêts ne conférant pas le contrôle 21 Résultat net - part du groupe 202 3ème trimestre 2020 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe - 33 - - - - 33 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - 33 - - - - 33 Charges d'exploitation (51) (49) (48) (6) - - (154) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers - - (290) - - - (290) Résultat opérationnel(b) (51) (16) (338) (6) - - (411) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 8 (64) (215) (6) - - (277) Impôts du résultat opérationnel net 18 7 (18) - - - 7 Résultat opérationnel net(b) (25) (73) (571) (12) - - (681) Coût net de la dette nette 29 Intérêts ne conférant pas le contrôle 6 Résultat net - part du groupe (646) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - - 95 (5) - Sur le résultat opérationnel net - - 14 (6) - - - - - - 3ème trimestre 2020 (ajusté)

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 1 142 1 962 13 607 16 397 1 - 33 109 Chiffre d'affaires Groupe 4 248 480 4 167 63 24 (8 982) - Droits d'accises - - (658) (5 267) - - (5 925) Produits des ventes 5 390 2 442 17 116 11 193 25 (8 982) 27 184 Charges d'exploitation (2 384) (1 831) (16 751) (10 295) (201) 8 982 (22 480) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 187) (342) (388) (270) (16) - (3 203) Résultat opérationnel ajusté 819 269 (23) 628 (192) - 1 501 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 243 289 (32) 20 (4) - 516 Impôts du résultat opérationnel net (261) (273) (33) (187) 3 - (751) Résultat opérationnel net ajusté 801 285 (88) 461 (193) - 1 266 Coût net de la dette nette (433) Intérêts ne conférant pas le contrôle 15 Résultat net ajusté - part du groupe 848 3ème trimestre 2020

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Investissements 1 291 874 317 185 20 - 2 687 Désinvestissements 362 380 17 25 2 - 786 Flux de trésorerie d'exploitation 2 043 654 1 027 1 033 (406) - 4 351 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

TOTAL

(non audité)

4ème trimestre 2019

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 1 563 4 292 22 040 21 379 6 - 49 280 Chiffre d'affaires Groupe 8 266 993 7 739 203 47 (17 248) - Droits d'accises - - (765) (5 130) - - (5 895) Produits des ventes 9 829 5 285 29 014 16 452 53 (17 248) 43 385 Charges d'exploitation (4 156) (4 471) (28 084) (15 714) (356) 17 248 (35 533) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 307) (488) (351) (263) (22) - (4 431) Résultat opérationnel 2 366 326 579 475 (325) - 3 421 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 166 391 57 15 6 - 635 Impôts du résultat opérationnel net (893) 104 (3) (100) (39) - (931) Résultat opérationnel net 1 639 821 633 390 (358) - 3 125 Coût net de la dette nette (476) Intérêts ne conférant pas le contrôle (49) Résultat net - part du groupe 2 600 4ème trimestre 2019 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe - 10 - - - - 10 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - 10 - - - - 10 Charges d'exploitation (45) (87) 44 (102) (112) - (302) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (525) (136) (9) - - - (670) Résultat opérationnel(b) (570) (213) 35 (102) (112) - (962) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (22) (38) (13) (23) - - (96) Impôts du résultat opérationnel net 200 278 31 41 (73) - 477 Résultat opérationnel net(b) (392) 27 53 (84) (185) - (581) Coût net de la dette nette (3) Intérêts ne conférant pas le contrôle 19 Résultat net - part du groupe (565) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - - 85 (96) - Sur le résultat opérationnel net - - 117 (60) - - - - - - 4ème trimestre 2019 (ajusté)

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 1 563 4 282 22 040 21 379 6 - 49 270 Chiffre d'affaires Groupe 8 266 993 7 739 203 47 (17 248) - Droits d'accises - - (765) (5 130) - - (5 895) Produits des ventes 9 829 5 275 29 014 16 452 53 (17 248) 43 375 Charges d'exploitation (4 111) (4 384) (28 128) (15 612) (244) 17 248 (35 231) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 782) (352) (342) (263) (22) - (3 761) Résultat opérationnel ajusté 2 936 539 544 577 (213) - 4 383 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 188 429 70 38 6 - 731 Impôts du résultat opérationnel net (1 093) (174) (34) (141) 34 - (1 408) Résultat opérationnel net ajusté 2 031 794 580 474 (173) - 3 706 Coût net de la dette nette (473) Intérêts ne conférant pas le contrôle (68) Résultat net ajusté - part du groupe 3 165 4ème trimestre 2019

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Investissements 2 633 747 664 571 44 - 4 659 Désinvestissements 256 342 69 62 5 - 734 Flux de trésorerie d'exploitation 4 206 1 527 1 142 278 (554) - 6 599 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

TOTAL

(non audité)

Exercice 2020

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 4 973 15 629 56 615 63 451 17 - 140 685 Chiffre d'affaires Groupe 18 483 2 003 17 378 357 223 (38 444) - Droits d'accises - - (2 405) (18 576) - - (20 981) Produits des ventes 23 456 17 632 71 588 45 232 240 (38 444) 119 704 Charges d'exploitation (11 972) (15 847) (70 524) (42 807) (1 049) 38 444 (103 755) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (16 998) (2 312) (1 878) (984) (92) - (22 264) Résultat opérationnel (5 514) (527) (814) 1 441 (901) - (6 315) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 697 794 (393) 37 272 - 1 407 Impôts du résultat opérationnel net (208) 71 59 (515) (67) - (660) Résultat opérationnel net (5 025) 338 (1 148) 963 (696) - (5 568) Coût net de la dette nette (1 768) Intérêts ne conférant pas le contrôle 94 Résultat net - part du groupe (7 242) Exercice 2020 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe - 20 - - - - 20 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - 20 - - - - 20 Charges d'exploitation (137) (423) (1 552) (330) (60) - (2 502) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (7 693) (953) (306) - - - (8 952) Résultat opérationnel(b) (7 830) (1 356) (1 858) (330) (60) - (11 434) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 54 (382) (677) (24) 107 - (922) Impôts du résultat opérationnel net 388 298 348 93 (145) - 982 Résultat opérationnel net(b) (7 388) (1 440) (2 187) (261) (98) - (11 374) Coût net de la dette nette (29) Intérêts ne conférant pas le contrôle 102 Résultat net - part du groupe (11 301) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - - (1 244) (196) - Sur le résultat opérationnel net - - (1 165) (137) - - - - - Exercice 2020 (ajusté)

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables

& Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 4 973 15 609 56 615 63 451 17 - 140 665 Chiffre d'affaires Groupe 18 483 2 003 17 378 357 223 (38 444) - Droits d'accises - - (2 405) (18 576) - - (20 981) Produits des ventes 23 456 17 612 71 588 45 232 240 (38 444) 119 684 Charges d'exploitation (11 835) (15 424) (68 972) (42 477) (989) 38 444 (101 253) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (9 305) (1 359) (1 572) (984) (92) - (13 312) Résultat opérationnel ajusté 2 316 829 1 044 1 771 (841) - 5 119 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 643 1 176 284 61 165 - 2 329 Impôts du résultat opérationnel net (596) (227) (289) (608) 78 - (1 642) Résultat opérationnel net ajusté 2 363 1 778 1 039 1 224 (598) - 5 806 Coût net de la dette nette (1 739) Intérêts ne conférant pas le contrôle (8) Résultat net ajusté - part du groupe 4 059 Exercice 2020

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Investissements 6 782 6 230 1 325 1 052 145 - 15 534 Désinvestissements 819 1 152 149 158 177 - 2 455 Flux de trésorerie d'exploitation 9 922 2 129 2 438 2 101 (1 787) - 14 803 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

TOTAL

Exercice 2019

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 7 261 18 167 87 598 87 280 10 - 200 316 Chiffre d'affaires Groupe 31 329 2 825 32 390 659 125 (67 328) - Droits d'accises - - (3 015) (21 052) - - (24 067) Produits des ventes 38 590 20 992 116 973 66 887 135 (67 328) 176 249 Charges d'exploitation (16 389) (18 316) (112 104) (63 855) (925) 67 328 (144 261) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (11 659) (1 492) (1 527) (980) (73) - (15 731) Résultat opérationnel 10 542 1 184 3 342 2 052 (863) - 16 257 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 610 2 330 322 101 42 - 3 405 Impôts du résultat opérationnel net (4 572) (741) (470) (598) 155 - (6 226) Résultat opérationnel net 6 580 2 773 3 194 1 555 (666) - 13 436 Coût net de la dette nette (1 998) Intérêts ne conférant pas le contrôle (171) Résultat net - part du groupe 11 267 Exercice 2019 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe - (64) - - - - (64) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - (64) - - - - (64) Charges d'exploitation (145) (240) 397 (40) (112) - (140) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (721) (156) (41) (2) - - (920) Résultat opérationnel(b) (866) (460) 356 (42) (112) - (1 124) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (112) 974 (83) (83) - - 696 Impôts du résultat opérationnel net 49 (130) (82) 27 (73) - (209) Résultat opérationnel net(b) (929) 384 191 (98) (185) - (637) Coût net de la dette nette (15) Intérêts ne conférant pas le contrôle 91 Résultat net - part du groupe (561) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - - 477 (31) - Sur le résultat opérationnel net - - 371 (14) - - - - - Exercice 2019 (ajusté)

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing

&

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 7 261 18 231 87 598 87 280 10 - 200 380 Chiffre d'affaires Groupe 31 329 2 825 32 390 659 125 (67 328) - Droits d'accises - - (3 015) (21 052) - - (24 067) Produits des ventes 38 590 21 056 116 973 66 887 135 (67 328) 176 313 Charges d'exploitation (16 244) (18 076) (112 501) (63 815) (813) 67 328 (144 121) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (10 938) (1 336) (1 486) (978) (73) - (14 811) Résultat opérationnel ajusté 11 408 1 644 2 986 2 094 (751) - 17 381 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 722 1 356 405 184 42 - 2 709 Impôts du résultat opérationnel net (4 621) (611) (388) (625) 228 - (6 017) Résultat opérationnel net ajusté 7 509 2 389 3 003 1 653 (481) - 14 073 Coût net de la dette nette (1 983) Intérêts ne conférant pas le contrôle (262) Résultat net ajusté - part du groupe 11 828 Exercice 2019

(en millions de dollars) Exploration

-

Production Integrated Gas,

Renewables &

Power Raffinage

-

Chimie Marketing &

Services Holding Éliminations de

consolidation Total Investissements 8 992 7 053 1 698 1 374 120 - 19 237 Désinvestissements 368 1 108 322 249 13 - 2 060 Flux de trésorerie d'exploitation 16 917 3 461 3 837 2 604 (2 134) - 24 685 Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés

TOTAL

(non audité)

4ème trimestre 2020

(en millions de dollars) Ajusté Éléments

d'ajustement (a) Compte de résultat

consolidé Chiffre d'affaires 37 940 3 37 943 Droits d'accises (5 595) - (5 595) Produits des ventes 32 345 3 32 348 Achats, nets de variation de stocks (20 781) 273 (20 508) Autres charges d'exploitation (6 466) (197) (6 663) Charges d'exploration (338) - (338) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 172) (371) (3 543) Autres produits 275 563 838 Autres charges (280) (417) (697) Coût de l'endettement financier brut (497) (4) (501) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 32 21 53 Coût de l'endettement financier net (465) 17 (448) Autres produits financiers 173 - 173 Autres charges financières (183) - (183) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 367 (294) 73 Produit (Charge) d'impôt (135) (14) (149) Résultat net de l'ensemble consolidé 1 340 (437) 903 Part du Groupe 1 304 (413) 891 Intérêts ne conférant pas le contrôle 36 (24) 12 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. 4ème trimestre 2019

(en millions de dollars) Ajusté Éléments

d'ajustement (a) Compte de résultat

consolidé Chiffre d'affaires 49 270 10 49 280 Droits d'accises (5 895) - (5 895) Produits des ventes 43 375 10 43 385 Achats, nets de variation de stocks (28 126) (86) (28 212) Autres charges d'exploitation (6 874) (216) (7 090) Charges d'exploration (231) - (231) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 761) (670) (4 431) Autres produits 256 172 428 Autres charges (133) (102) (235) Coût de l'endettement financier brut (603) (3) (606) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 51 - 51 Coût de l'endettement financier net (552) (3) (555) Autres produits financiers 143 - 143 Autres charges financières (203) - (203) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 668 (166) 502 Produit (Charge) d'impôt (1 329) 477 (852) Résultat net de l'ensemble consolidé 3 233 (584) 2 649 Part du Groupe 3 165 (565) 2 600 Intérêts ne conférant pas le contrôle 68 (19) 49 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés

TOTAL Exercice 2020

(en millions de dollars)

(non audité) Ajusté Éléments

d'ajustement (a) Compte de résultat

consolidé Chiffre d'affaires 140 665 20 140 685 Droits d'accises (20 981) - (20 981) Produits des ventes 119 684 20 119 704 Achats, nets de variation de stocks (75 672) (1 814) (77 486) Autres charges d'exploitation (24 850) (688) (25 538) Charges d'exploration (731) - (731) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (13 312) (8 952) (22 264) Autres produits 1 405 832 2 237 Autres charges (689) (817) (1 506) Coût de l'endettement financier brut (2 140) (7) (2 147) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 68 (31) 37 Coût de l'endettement financier net (2 072) (38) (2 110) Autres produits financiers 914 - 914 Autres charges financières (689) (1) (690) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 1 388 (936) 452 Produit (Charge) d'impôt (1 309) 991 (318) Résultat net de l'ensemble consolidé 4 067 (11 403) (7 336) Part du Groupe 4 059 (11 301) (7 242) Intérêts ne conférant pas le contrôle 8 (102) (94) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. Exercice 2019

(en millions de dollars) Ajusté Éléments

d'ajustement (a) Compte de résultat

consolidé Chiffre d'affaires 200 380 (64) 200 316 Droits d'accises (24 067) - (24 067) Produits des ventes 176 313 (64) 176 249 Achats, nets de variation de stocks (116 464) 243 (116 221) Autres charges d'exploitation (26 872) (383) (27 255) Charges d'exploration (785) - (785) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (14 811) (920) (15 731) Autres produits 876 287 1 163 Autres charges (455) (737) (1 192) Coût de l'endettement financier brut (2 318) (15) (2 333) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (19) - (19) Coût de l'endettement financier net (2 337) (15) (2 352) Autres produits financiers 792 - 792 Autres charges financières (764) - (764) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 2 260 1 146 3 406 Produit (Charge) d'impôt (5 663) (209) (5 872) Résultat net de l'ensemble consolidé 12 090 (652) 11 438 Part du Groupe 11 828 (561) 11 267 Intérêts ne conférant pas le contrôle 262 (91) 171 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210209005617/fr/

