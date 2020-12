Total : accords signés pour la participation dans ECA LNG

Total annonce la signature avec Sempra LNG et IEnova des accords finalisant la participation de Total au projet d'exportation de gaz naturel liquéfié d'Energía Costa Azul (ECA LNG), situé dans l'État de Basse-Californie au Mexique.



Il détient donc désormais une participation de 16,6% dans le projet, au côté de Sempra LNG (41,7%) et IEnova, filiale de Sempra Energy au Mexique (41,7%). En avril dernier, Total a également conclu un accord d'enlèvement pour 1,7 Mtpa de GNL pendant vingt ans.



La décision finale d'investissement a été prise en novembre dernier pour le développement, la construction et l'opération d'un train de liquéfaction d'une capacité nominale de 3,25 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL, avec un démarrage prévu en 2024.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.