Total : acquiert 20% du capital et 50% d'un projet d'Adani GEL pour 2,5 mds de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé lundi l'acquisition de 20% au capital du producteur d'énergie solaire Adani Green Energy Limited (AGEL) et une prise de participation de 50% dans un portefeuille détenu par cette filiale du conglomérat indien Adani, pour un montant total de 2,5 milliards de dollars.

"Cette transaction marque le renforcement du partenariat entre les groupes Adani et Total dans les domaines de la transition énergétique et de l'énergie verte en Inde" et constitue "une nouvelle étape dans cette alliance stratégique qui couvre les investissements dans les terminaux GNL, la distribution de gaz et les renouvelables en Inde", a expliqué Total dans un communiqué.

Avec cette participation minoritaire de 20% dans le capital d'AGEL, Total disposera d'un siège au conseil d'administration de cette société.

January 18, 2021 01:22 ET (06:22 GMT)