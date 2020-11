Total : contrat de gestion de points de recharge à Paris

18/11/2020 | 08:31

Total annonce avoir remporté l'appel d'offres de la Mairie de Paris portant sur la modernisation et l'extension du parc de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, dans le cadre d'un contrat de concession de services pour 10 ans.



Ce nouveau réseau, qui regroupe celui de Bélib' et l'ancien réseau Autolib', comprendra à terme environ 2.300 points de recharge, soit une augmentation de 56% par rapport à ceux actuellement en service.



Total s'engage à installer des hubs de recharge rapide au sein de parkings souterrains. Il a également inscrit dans son offre le développement d'un parc de centrales solaires en France qui sera dédié à couvrir l'intégralité des besoins en électricité de ce réseau.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.