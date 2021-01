Total : création d'une joint-venture avec 174 Power Global

Total et 174 Power Global annoncent la création d'une joint-venture (50/50) en vue de développer 12 projets solaires et de stockage d'énergie à l'échelle industrielle d'une capacité cumulée de 1,6 gigawatts (GW) aux États-Unis.



Ces projets proviendront du portefeuille de développement de 174 Power Global, filiale du groupe Hanwha. Le premier projet a été mis en production en 2020, et les suivants seront mis en service entre 2022 et 2024.



Situés au Texas, au Nevada, en Oregon, au Wyoming et en Virginie, les projets produiront une énergie propre et fiable à travers les États-Unis, permettant ainsi de créer des emplois dans les domaines de l'ingénierie, de la construction et de l'exploitation des sites.



