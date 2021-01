Total crée une coentreprise aux USA pour des projets solaires

Paris (awp/afp) - Le groupe pétrolier et gazier Total a annoncé jeudi la création d'une coentreprise à parts égales avec 174 Power Global, spécialiste nord-américain du solaire et du stockage d'énergie, afin de développer ensemble 12 projets d'une capacité cumulée de 1,6 gigawatts (GW) aux Etats-Unis.

Le premier de ces projets, issus du portefeuille de développement de cette filiale à 100% du groupe Hanwha avec lequel Total est lié de longue date, a été mis en production en 2020, et les suivants seront mis en service entre 2022 et 2023.

"Cette transaction est une première étape importante pour Total sur le marché américain du solaire à l'échelle industrielle", se félicite Julien Pouget, Directeur Renewables de Total, dans un communiqué commun. "Je suis convaincu que cette opération ouvrira la voie à de nouvelles opportunités sur le marché américain des énergies renouvelables et du stockage".

"Nous percevons, pour notre joint-venture, des opportunités importantes de développement de nos activités solaires et de stockage d'énergie", ajoute pour sa part Henry Yun, PDG de 174 Power Global.

Total vise la production de 35 GW d'énergies renouvelables d'ici à 2025 dans le monde avec l'ambition que sa production d'énergies renouvelables atteigne d'ici à 2050 40% du total de ses ventes.

Fin 2020, Total était en mesure de produire annuellement 12 GW d'électricité, dont 7 GW issus des énergies renouvelables.

Depuis sa création en 2017, 174 Power Global a signé plus de 3 GW de contrats d'achat d'électricité et possède plus de 8 GW de projets solaires supplémentaires.

