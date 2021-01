Total et Engie s'associent pour un site de production d'hydrogène renouvelable en France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les producteurs d'énergie Total et Engie ont annoncé mercredi avoir signé un accord de coopération portant sur la conception, le développement, la construction et l'exploitation d'un site de production d'hydrogène renouvelable dans le sud de la France. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été communiqués.

Le projet Masshylia, à Châteauneuf-les-Martigues dans les Bouches-du-Rhône, sera le plus grand site de production d'hydrogène renouvelable de France, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.

"Situé au cœur de la bioraffinerie de Total à La Mède et alimenté par des fermes solaires d'une capacité globale de plus de 100 mégawatts (MW), l'électrolyseur de 40 MW produira 5 tonnes d'hydrogène vert par jour répondant aux besoins du processus de production de biocarburants de la bioraffinerie Total de La Mède, évitant 15.000 tonnes d'émissions de CO2 par an", ont expliqué les deux groupes.

Total et Engie visent un début de construction des installations en 2022, à l'issue de l'étude d'ingénierie avancée, en vue d'une production en 2024, "sous réserve de la mise en place des soutiens financiers et autorisations publiques nécessaires".

