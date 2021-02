Total : fait entrer la Banque des Territoires et le Crédit Agricole Assurances au capital de 2 portefeuilles renouvelables en France

Regulatory News:

En ligne avec son modèle économique pour le développement des énergies renouvelables, Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), au travers de Total Quadran, sa filiale renouvelables en France, fait entrer la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances à hauteur de 50 % au capital de deux portefeuilles de projets renouvelables.

Crédit Agricole Assurancesprend une participation de 50% dans un portefeuille composé de 9 parcs éoliens (103 MW) et 44 centrales solaires (182 MW) pour une capacité totale de 285 MW (100%).

La Banque des Territoiresprend une participation de 50% dans un portefeuille composé de 8 parcs solaires situés en Nouvelle-Calédonie pour une capacité totale de 53 MW (100%).

Ces cessions valorisent ces portefeuilles (représentant près de 340 MW) à une valeur d’entreprise d’environ 600 millions de dollars (100%). Elles permettent de dé-risquer le portefeuille renouvelables du Groupe, d’accélérer les cash-flows des projets et d’améliorer la rentabilité des capitaux investis.

« Ces prises de participation dans nos portefeuilles de projets sont la mise en œuvre du modèle économique que nous avons défini pour le développement des énergies renouvelables visant à atteindre une rentabilité de nos capitaux investis supérieure à 10 %. Nous sommes ravis d'approfondir nos partenariats avec la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances », a déclaré Julien Pouget, Directeur Renewables de Total.

« Cette opération s’inscrit dans notre stratégie d'investisseur institutionnel de long terme et de diversification pour le compte de nos clients. Une stratégie pleinement intégrée, au service des engagements climat du groupe Crédit Agricole, en faveur de la transition énergétique et d’une économie bas carbone. Nous sommes fiers de ce partenariat avec Total, qui nous permet de consolider notre contribution à la transition énergétique en France » a déclaré Jean-Jacques Duchamp, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances.

« Cette acquisition illustre la volonté de la Banque des territoires d’accompagner sur le long terme les acteurs de la transition énergétique dans le déploiement de nouveaux projets d’énergie renouvelable en France métropolitaine et en Outre-Mer » déclare Emmanuel Legrand, directeur du Département Transition Energétique et Ecologique de la Banque des Territoires.

Total, les renouvelables et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, Total développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité avec l’ambition qu’il représente 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de Total était de l’ordre de 12 gigawatts, dont 7 gigawatts d’énergie renouvelable. Ayant pour objectif d’atteindre 35 GW de capacités de production d’origine renouvelable d'ici 2025, Total entend poursuivre le développement de ses activités pour devenir l’un des leaders mondiaux des énergies renouvelables.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

A propos de Total Quadran

Pionnier des énergies renouvelables en France, Total Quadran développe, construit et exploite des moyens de production d’électricité d’origine renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité) avec un fort ancrage en France métropolitaine et en Outre-Mer. Aujourd’hui, Total Quadran exploite plus de 340 sites de production d’énergies renouvelables totalisant plus de 1 000 MW qui permettent de produire 1 675 GWh d’électricité renouvelable par an. Cela représente l’équivalent de la consommation annuelle de près d’un million et demi de personnes et une économie de près de 560 000 tonnes d’émissions de CO2 chaque année.

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 4 700 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2019 s’élève à 37,0 milliards d’euros (normes IFRS).

www.ca-assurances.com

A propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

www.banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr

