Total : fait un point sur le projet CO2ment

17/09/2020 | 12:44

Le groupe Total fait, ce jeudi, un point sur le projet CO2ment, lancé récemment par Svante, LafargeHolcim et Total sur le site de la cimenterie Lafarge Richmond au Canada.



'La prochaine phase pour étudier la faisabilité du projet, en passe de débuter, développera le design du dispositif destiné à capter, utiliser et stocker 2 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année', indique Total.



'Le dispositif à l'étude utilisera la technologie basée sur les adsorbants solides de Svante pour capter le carbone directement dans le four de la cimenterie comme solution non intrusive de 'bout de chaîne'.'.



