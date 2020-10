Total : inauguration d'un bâtiment Saft à Poitiers

08/10/2020 | 08:36

Saft, la filiale de batteries de Total, indique avoir inauguré mercredi son nouveau bâtiment de production d'électrolyte à Poitiers, qui permettra au site 'd'accroitre sa flexibilité pour s'adapter à la forte demande du secteur de l'Internet des objets'.



Actuellement, le site de Saft Poitiers produit environ 500 tonnes d'électrolyte par an. Le nouveau bâtiment de 1.900 mètres carrés permet le doublement de cette capacité pour atteindre 1.000 tonnes par an. Le démarrage de la fabrication est prévu début 2021.



Ce projet représente un investissement de neuf millions d'euros sur un total de 20 millions d'euros d'investissement prévus entre 2018 et 2021 sur le site de Poitiers. Les process de production de l'électrolyte bénéficient des dernières avancées technologiques.



