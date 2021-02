Total : le gaz naturel au service de la mobilité et du transport

Le 12 février 2021, Total a inauguré, à Gennevilliers, la plus grande station-service de France exclusivement dédiée au GNV et bioGNV. Cet évènement traduit l'ambition de Total de devenir un leader de la distribution de GNV et bioGNV en Europe. Carburant alternatif, le gaz naturel pour véhicules (GNV) est un vecteur de la transition énergétique dans le domaine du transport de personnes et des marchandises. Retour sur ces solutions et l'engagement de Total en matière de Gaz Naturel pour Véhicules.

QU'EST CE QUE LE GAZ NATUREL POUR VÉHICULES (GNV) ?

Le GNV, Gaz Naturel pour Véhicule, est la dénomination qui regroupe deux états physiques différents.

Stocké à haute pression (entre 200 et 250 bars), le Gaz Naturel Comprimé ou GNCcouvre l'ensemble des usages de la mobilité : véhicules légers, bus urbains, véhicules utilitaires et poids lourds. Il offre aux camions une autonomie de l'ordre de 550 km.

Le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) est refroidi à -120° ou à -162°C et ainsi rendu liquide. Il répond plus spécifiquement aux besoins de longues distances des poids-lourds dans des grands corridors de circulation en Europe et aux Etats-Unis, avec jusqu'à 1 600 km d'autonomie ! Les transports maritimes utilisent aussi le GNL comme carburant : cargos de marchandises, tankers et bientôt ferries, bateaux de croisière.

Le GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) , quant à lui, est un faux ami du GNV ! C'est un carburant fabriqué à partir d'un mélange d'hydrocarbures légers (essentiellement propane et butane) : 40 % du GPL est issu du raffinage du pétrole et 60 % est issu des champs de gaz naturel. Il est stocké à l'état liquide.

Et… Le bioGNV

Le biogaz est issu de la fermentation de déchets. Purifié, le biogaz devient du biométhane, qui a les mêmes propriétés que le gaz naturel et peut donc être utilisé comme bioGNV et proposé comme carburant sous forme de bioGNC ou bioGNL.

La récente acquisition de Fonroche Biogaz, leader du marché français de la production de gaz renouvelable renforcera significativement la présence de Total dans ce secteur, déjà effective au travers de ses entités :

Méthanergy (filiale de Total Quadran) - cogénération de chaleur et d'électricité à partir de biogaz ;

Total Gas Mobility (anciennement PitPoint BV) - permettant le déploiement mondial des stations bioGNC de Total ;

Clean Energy Fuels - production et distribution de biométhane à travers un réseau de stations bioGNC / bioGNL aux États-Unis ;

La nouvelle division Biogaz de la branche Gas Renewable & Power - pour stimuler et accélérer la transition du gaz naturel vers le gaz renouvelable dans des applications autres que celles prises en charge par Total Gas Mobility, Total a décidé de produire son propre biométhane.

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE NOS CLIENTS GRÂCE AU GNV

Le Gaz comme carburant véhicule

Il offre :

une baisse de l'empreinte CO 2 , du parc poids-lourds, renforcée par l'incorporation de bioGNV (voir ci-dessous),

une amélioration de la qualité de l'air,

une diminution des nuisances sonores dans les grandes aires urbaines.

stations du réseau mondial de Total proposent du GNV en 2020 (exploitées et hébergées)

stations opérées par Total dans son réseau européen à horizon 2025

stations en Asie (Inde, Pakistan)

Total est depuis mai 2018 l'actionnaire principal de Clean Energy (25% du capital) leader du marché nord-américain du GNV avec plus de 550 stations GNV aux Etats-Unis et au Canada dédiées aux poids-lourds.

Le GNL dans le transport maritime

Il permet de réduire de 99 % les émissions de soufre et de particules fines, de 85 % celles d'oxyde d'azote, 25 % celles de CO 2 .

Le gaz comme carburant maritime, un marché en pleine croissance :

2020 : Près de 1 Mt/an

2025 : Près de 10 Mt/an

2030 : Plus de 20 Mt/an

3 bateaux avitailleurs de GNL dans la flotte du M&S à horizon 2021 (le Gas Agility dans le port d'Amsterdam, 2 en cours d'affrètement pour les ports de Marseille-Fos et de Singapour)

6 navires à propulsion GNL à horizon 2023 dans la flotte du Trading-Shipping (2 tankers Very Large Crude Carriers et 4 navires de type Aframax)