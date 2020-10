Total : livre sa première cargaison de GNL neutre en carbone

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a livré sa première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) neutre en carbone1 à la Chinese National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Le chargement a été effectué depuis l’usine de liquéfaction d’Ichthys, en Australie, et a été livré le 29 septembre au terminal chinois de Dapeng.

« Nous sommes fiers d’avoir réalisé cette première cargaison de GNL neutre en carbone avec CNOOC qui est un partenaire de longue date de Total. Cette première cargaison de GNL, dont les émissions de carbone ont été compensées sur l’ensemble de la chaîne de valeur, marque une nouvelle étape dans notre volonté d’accompagner nos clients vers la neutralité carbone », explique Laurent Vivier, Directeur Gaz de Total. « Le développement du GNL est essentiel pour répondre à la croissance de la demande mondiale en énergie tout en réduisant l’intensité carbone des produits énergétiques consommés. »

L’empreinte carbone de la cargaison de GNL a été compensée par des certificats d’émissions VCS (Verified Carbon Standards) finançant deux projets :

Le projet éolien de Guyuan dans la province chinoise du Hebei, qui vise à réduire les émissions générées par la production électrique à partir de charbon dans le nord de la Chine.

Le projet Kariba REDD+ de protection des forêts du Zimbabwe.

* * *

Total, 2ème plus grand acteur privé de GNL au monde

Pour répondre à la croissance de la demande mondiale en énergie, tout en contribuant à contenir le réchauffement climatique, notre Groupe a fait du gaz naturel, la moins émettrice des énergies fossiles, un pilier de sa stratégie. Nous misons en particulier sur le GNL, qui peut être facilement transporté et acheminé au plus près des lieux de consommation. Production et liquéfaction de gaz, transport et trading de GNL, regazéification avec des terminaux ou des FSRU – des unités flottantes de stockage et de regazéification - ou encore contribution au développement de la filière GNL pour le transport maritime : nous sommes présents sur l’intégralité de la chaîne de valeur du GNL.

Total est le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, affichant un portefeuille global de près de 50 Mtpa à l’horizon 2025 et une part de marché mondiale de l’ordre de 10 %. Avec plus de 34 millions de tonnes de GNL vendues en 2019, le Groupe bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction implantées au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, en Australie et en Angola, le Groupe commercialise du GNL sur l’ensemble des marchés mondiaux.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

* * * * *

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

---------------------------------------------------

1 L’expression “neutre en carbone” signifie que Total et CNOOC ont compensé la quantité d’équivalent dioxyde de carbone associée à l’empreinte carbone globale de la cargaison de GNL (incluant la production, la liquéfaction, le transport par bateau, la regazéification, et l’usage final) au travers de projets de réduction d’émissions certifiés VCS.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201019005931/fr/