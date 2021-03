Total : A suivre aujourd'hui

Total a affiché la semaine dernière la plus forte progression de l'indice CAC 40 à la faveur de l'importante hausse des cours du pétrole. En fin de journée vendredi dernier, le cours du Brent dépassait les 69 dollars le baril, en progression de près de 3%. Il a été soutenu par la réunion de l' "Opep+", jeudi, au cours de laquelle les pays membres du cartel et leurs alliés ont décidé de prolonger d'un mois la réduction de leur production, malgré des exceptions accordées à la Russie et au Kazakhstan.



L'Arabie saoudite a en particulier accepté de continuer à limiter sa production de 1 million de barils par jour jusqu'en avril.