Total : Avis préalable à l'Assemblée générale mixte publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 31 mars 2021 (French only) (pdf - 385 KB)

TOTAL SE

Société européenne au capital de 6 574 599 040,00 euros

Siège social : 2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France

542 051 180 R.C.S. Nanterre

Avis préalable à l'Assemblée générale mixte

Mmes et MM. les actionnaires sont avisés de la tenue d'une Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) de la Société vendredi 28 mai 2021, à 10 heures, au siège social de la Société, 2 Place Jean Millier - La Défense 6, 92400 Courbevoie.

Avertissement - Covid-19

Dans le contexte lié à la pandémie de Covid-19 et de lutte contre sa propagation, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré jusqu'au 1er juin 2021, et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que modifiées et prorogées par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil d'administration, a décidé, afin d'éviter d'exposer les actionnaires à des risques sanitaires et leur garantir une égalité d'accès à cette Assemblée, de réunir l'Assemblée générale mixte du 28 mai 2021, au siège social de la Société, 2 Place Jean Millier - La Défense 6, 92400 Courbevoie, à huis-clos,hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y participer. En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle

la présence physique des actionnaires de la Société à l'Assemblée générale, eu égard notamment à la fermeture des salles de conférence et de réunion, à l'obligation de respecter des mesures de distanciation physique et au nombre de personnes habituellement présentes lors des précédentes Assemblées générales.

Il ne sera pas possible pour les actionnaires d'assister personnellement à l'Assemblée générale.

Aucune carte d'admission à cette Assemblée ne sera délivrée. L'Assemblée générale sera retransmise en intégralité en direct et en différé sur le site internet de la Société, total.com, rubrique Actionnaires/assemblees-generales.

Dans la mesure où l'Assemblée générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires, il ne sera pas possible pour les actionnaires de poser des questions orales, d'amender les résolutions ou de proposer des nouvelles résolutions. Cependant, afin de favoriser le dialogue actionnarial auquel la Société est particulièrement attachée, il sera mis en place un dispositif qui permettra aux actionnaires de poser des questions sur la plateforme de retransmission dédiée qui sera accessible à compter du 24 mai 2021 ainsi que le jour de l'Assemblée.

Les actionnaires sont invités à exprimer leur vote en amont de l'Assemblée en utilisant les moyens de vote à distance, dans les conditions détaillées ci-après.Il est recommandé aux actionnaires d'envoyer leur formulaire de vote par correspondance le plus tôt possible ou de privilégier la voie électronique et le vote par internet dans les conditions décrites ci-après.

Le Conseil d'administration a désigné sur le fondement de l'article 8-1du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 (tel que modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020), en qualité de scrutateurs de l'Assemblée générale, le FCPE Total Actionnariat France et Amundi, actionnaires de la Société choisis parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la Société a connaissance et ayant accepté cette fonction.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site internet de la Société, total.com, rubrique Actionnaires/assemblees-generales, afin d'avoir accès à toutes les informations à jour concernant l'Assemblée générale.

L'Assemblée générale mixte est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

I. Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire :