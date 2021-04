Total : Direct Energie dépasse les 5 millions de clients en France

Regulatory News:

Total: (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), via sa filiale Total Direct Energie, a franchi le cap des 5 millions de clients (B2C et B2B) en France et confirme sa position de 1er fournisseur alternatif d’électricité et de gaz.

En mars 2021, Total Direct Energie a été doublement récompensé pour la qualité de sa relation clients :

Pour la quatrième année consécutive, Total Direct Energie a conservé la première place de sa catégorie du Podium de la Relation client

Pour la troisième année consécutive, Total Direct Energie a été le lauréat du prix de l’Excellence Client (Ipsos, Trusteam Finance, Académie du Service).

En avril 2021, grâce à son soutien aux filières éoliennes et solaires françaises, Total Direct Energie a lancé une nouvelle offre à la fois verte et compétitive pour répondre aux attentes de millions de clients qui souhaitent contribuer à la transition énergétique.

« Franchir le cap des 5 millions de clients en France est une vraie fierté. Je tiens à féliciter les équipes de Total Direct Energie pour leur travail et je remercie tous nos clients pour la confiance qu’ils nous accordent. Nous allons poursuivre nos efforts pour continuer à grandir mais aussi accompagner nos clients en leur proposant des offres et services verts, en ligne avec notre ambition d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 » a déclaré Sebastien Loux Directeur de Total Direct Energie.

Total Direct Energie vise cette année une croissance nette de 500 000 clients et une part de marché de 15 % d’ici 2025 en France, contre près de 10 % aujourd’hui. En Europe, l’objectif du Groupe est d’atteindre 9 millions de clients B2C d’ici 2025.

***

A propos de Total Direct Energie

Total Direct Energie, 3ème acteur de l’électricité et du gaz en France, est la filiale du groupe Total qui permet à chacun de faire des économies responsables. Au cœur de sa stratégie : l’innovation et la satisfaction client, pour proposer au plus grand nombre une énergie fiable, abordable et propre et participer à un avenir énergétique plus responsable.

Total Direct Energie propose à ses 5 millions de clients, particuliers et professionnels, des offres d’électricité et/ou de gaz naturel compétitives, ainsi que des services innovants pour les aider à optimiser leur consommation.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

