Total : Hélène Moreau-Leroy est nommée Présidente Directrice- Générale d'Hutchinson

Hélène Moreau-Leroy, 56 ans, a été nommée Présidente- Directrice Générale d’Hutchinson, succédant à Jacques Maigné.

Diplômée de l’INSA de Lyon et titulaire d’un MBA international de l’université de Nouvelle-Angleterre en Australie, Hélène Moreau-Leroy débute sa carrière en tant que responsable de bureau d’étude puis responsable production et achats à l’international au sein des groupes industriels Thomson et Alstom.

Elle rejoint en 2003 le Groupe Safran à la direction des achats, puis y intègre la filiale Safran Landing Systems, leader mondial des systèmes d’atterrissage et de freinage pour aéronefs. Elle y occupe successivement les postes de responsable du développement de la supply chain en pays émergents, directrice Business Unit Airbus et Programmes Européens puis directrice des programmes.

A partir de 2013, elle rejoint le comité exécutif de Safran et dirige alors la société Safran Transmission Systems, division spécialisée dans l'étude et la fabrication de transmissions de puissance pour l'industrie aéronautique et spatiale, puis elle prend en 2018 la direction du projet d’intégration de Zodiac Aerospace lors de son rachat par le Groupe.

Hélène Moreau-Leroy est par ailleurs administrateur référent du Conseil d’administration d’Arkema et Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

A propos d’Hutchinson

Hutchinson est la filiale chimie de Total spécialisée dans l'étanchéité, le transfert de fluides, l'isolation vibratoire, acoustique et thermique, ainsi que la transmission et la mobilité. Hutchinson conçoit et produit des matériaux sur-mesure et des solutions connectées pour répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier, sur terre, dans les airs et en mer. Leader mondial des technologies de contrôle des vibrations, de gestion des fluides et de systèmes d'étanchéité, Hutchinson se distingue par une offre de marché multiple couvrant de larges domaines d'expertise et délivrant synergies et valeur ajoutée. Hutchinson a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros en 2020 et compte 40 000 collaborateurs dans 25 pays. Son ambition est de contribuer à une mobilité plus sûre, plus efficace et plus responsable.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

