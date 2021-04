Total : accords conclus pour le projet du Lac Albert

Total annonce la conclusion des accords définitifs nécessaires au lancement du projet de développement du Lac Albert, qui englobe les projets pétroliers amont de Tilenga et Kingfisher en Ouganda et la construction de l'oléoduc EACOP en Ouganda et en Tanzanie.



Les projets Tilenga, opéré par Total, et Kingfisher, opéré par CNOOC, devraient atteindre une production cumulée de 230.000 barils par jour en plateau, qui sera acheminée via l'oléoduc transfrontalier EACOP codétenu par Total, UNOC, TPDC et CNOOC.



'Les principaux contrats d'ingénierie, d'achat et de construction seront octroyés prochainement, et la construction pourra commencer. Les premières exportations de pétrole sont prévues pour début 2025', ajoute le groupe énergétique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.