Total : démarre la production de biocarburants aériens durables sur ses sites français 

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a démarré avec succès la production de biocarburants aériens durables en France grâce à sa bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) et à son site d’Oudalle (Seine-Maritime). Ces biocarburants aériens, produits à partir d’huiles de cuisson usagées, seront destinés aux aéroports français dès le mois d’avril 2021.

Total produira également des biocarburants aériens durables en 2024 à partir de sa plateforme zéro pétrole de Grandpuits (Seine-et-Marne).

L'ensemble de ces biocarburants aériens durables seront produits à partir de déchets et résidus, issus de l’économie circulaire (graisses animales, huiles de cuisson usagées...). Total n'aura pas recours à des huiles végétales.

Total sera donc en mesure de répondre, à partir de ses sites de production en France, à l’évolution de législation française qui prévoit un mandat d’incorporation de 1% de biocarburants aériens dès 2022, puis un objectif de 2 % à horizon 2025 et de 5 % à horizon 2030.

Le développement des biocarburants aériens constitue un des axes de la stratégie de Total pour relever le défi de la neutralité carbone car ils contribuent à la réduction des émissions de CO2 du transport aérien.

« En produisant dès à présent du biocarburant aérien durable sur nos sites français, nous répondons à une demande forte du secteur aéronautique pour réduire son empreinte carbone, et cela en adaptant notre outil industriel. En tant que Groupe multi-énergies, nous accompagnons nos clients en leur proposant des solutions innovantes pour réduire leurs émissions. Cela s’inscrit pleinement dans l’ambition Climat du Groupe d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 », a déclaré Bernard Pinatel, Directeur général de la branche Raffinage-Chimie de Total.

Total et les biocarburants aériens durables

Total est engagé dans de nombreuses initiatives de production et de commercialisation de biocarburants aériens durables en partenariat avec les entreprises du secteur aéronautique. Une nouvelle étape sera franchie en mai 2021 avec la création d’une Business Unit Renewable fuels, entièrement dédiée au développement des carburants renouvelables.

Le biocarburant aérien durable, appelé SAF (Sustainable Aviation Fuel) est une alternative concrète au kérosène d’origine fossile, il permet une réduction significative des émissions du CO2 du transport aérien. Il est possible de l’incorporer dès à présent sans modification des infrastructures logistiques, des avions et des moteurs existants.

***

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210407006061/fr/