Total : entre dans un projet d'éolien offshore de 640 MW en construction à Taiwan

Paris, 29 avril 2021 - Total annonce la conclusion d'un accord avec wpd en vue d'acquérir une participation de 23% dans Yunlin Holding GmbH, propriétaire du parc éolien offshore de Yunlin, situé au large de Taiwan, à environ 200 kilomètres au sud-ouest de Taipei. Actuellement en cours de construction, ce projet représente une capacité de production de 640 mégawatts (MW). Il bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité à prix garanti sur 20 ans avec l'entreprise publique Taipower de 250 USD/MWh pour les 10 premières années puis de 125 USD/MWh pour les 10 années suivantes . Pour l'acquisition de ces 23% d'intérêt, Total versera à wpd une considération basée sur la quote-part des coûts passés.

Situé à environ une dizaine de kilomètres des côtes, par des profondeurs d'eau de 7 à 35 mètres, le parc sera composé de 80 éoliennes en mer d'une capacité unitaire de 8 MW. A l'issue de la construction prévue courant 2022, le projet produira 2,4 TWh par an d'électricité renouvelable permettant de couvrir les besoins en électricité de 605 000 foyers.

Le projet a franchi une étape importante avec l'installation de la première éolienne en avril dernier. Aujourd'hui, l'approvisionnement en principaux composants est finalisé et les travaux maritimes sont en cours.

Identifié par les autorités taiwanaises comme un domaine clé de développement des énergies renouvelables, l'éolien offshore sera un contributeur significatif à l'objectif d'atteindre 20% d'électricité produite à partir des sources renouvelables à horizon 2025, tout en favorisant l'émergence d'une filière industrielle locale. Taiwan est une des géographies prioritaires sélectionnées par Total pour son déploiement dans l'éolien en mer en Asie.

« Cet accord est l'opportunité pour Total de s'établir sur l'un des principaux marchés de l'éolien offshore en Asie. Le Groupe renforce ainsi sa position sur ce segment en forte croissance en ligne avec sa stratégie de développement rentable dans les renouvelables au niveau mondial », a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de Total. « Taiwan a été l'un des pionniers du développement de l'éolien offshore en Asie et nous sommes fiers de contribuer à la transformation de son mix énergétique. Nous sommes très heureux de ce premier partenariat avec wpd, l'un des principaux développeurs indépendants de l'éolien en mer. »

Le projet est actuellement détenu à 48 % par wpd, à 25 % par EGCO (Electricity Generating Public Company Limited) et à 27 % par un consortium d'investisseurs japonais dirigé par Sojitz (Sojitz Corporation, ENEOS Corporation, Chugoku Electric Power, Chudenko Corporation et Shikoku Electric Power).

L'acquisition, qui est soumise à l'approbation des autorités, viendra accroître le portefeuille d'actifs éoliens offshore du Groupe, aujourd'hui constitué de projets en développement et construction d'une capacité cumulée d'environ 5,5 GW.

Total, les renouvelables et l'électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, Total développe un portefeuille d'activités dans les renouvelables et l'électricité destiné à représenter 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d'électricité de Total était de l'ordre de 12 GW, dont 7 GW d'énergie renouvelable. Total entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d'origine renouvelable de 100 GW d'ici 2030 avec l'objectif d'être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables.

