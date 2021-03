Total : grande opération de boisement au Congo

Total et le groupe Forêt Ressources Management annoncent avoir signé avec la République du Congo un partenariat pour une opération de boisement de grande ampleur, à savoir la plantation d'une nouvelle forêt de 40000 hectares sur les plateaux Batéké.



La forêt constituera un puits de carbone de plus de 10 millions de tonnes de CO2 séquestrées sur 20 ans, qui seront certifiées sous les standards VCS (Verified Carbon Standard) et CCB (Climate Community and Biodiversity).



L'opération, financée par Total, inclut des cultures agroforestières développées avec les populations locales pour des productions agricoles et de bois énergie durable. A l'horizon 2040, l'exploitation favorisera la régénération naturelle d'essences locales.



