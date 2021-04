Total : nouvelle PDG pour Hutchinson

Total fait part de la nomination d'Hélène Moreau-Leroy comme PDG d'Hutchinson, sa filiale chimie spécialisée dans l'étanchéité, le transfert de fluides, l'isolation vibratoire, acoustique et thermique, la transmission et la mobilité, succédant à Jacques Maigné.



Après un début sa carrière au sein des groupes industriels Thomson et Alstom, Hélène Moreau-Leroy a rejoint en 2003 le groupe Safran à la direction des achats, puis a intégré sa filiale Safran Landing Systems.



A partir de 2013, elle a rejoint le comité exécutif de Safran pour diriger Safran Transmission Systems, puis a pris en 2018 la direction du projet d'intégration de Zodiac Aerospace lors de son rachat par le groupe.



