Total : nouvelle licence d'avitaillement en GNL à Singapour

Total annonce que l'Autorité Maritime et Portuaire de Singapour a octroyé une troisième licence d'avitaillement en GNL à sa filiale Total Marine Fuels Private Limited, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2022.



Cette attribution fait suite à l'accord de 10 ans signé en 2019 pour le développement d'une chaîne logistique d'avitaillement en GNL dans le port de Singapour, la plus grande plate-forme d'avitaillement au monde avec 20% de parts de marché.



D'ici 2022, le groupe énergétique affrètera un nouveau navire avitailleur de GNL à Marseille, tout en alimentant le Port de Singapour via un troisième navire. Il a pour objectif de servir plus de 10% du marché mondial de l'avitaillement en GNL.



