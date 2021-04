Total : s'associe à Siemens Energy pour réduire les émissions liées au GNL

Regulatory News:

Total et Siemens Energy ont signé un accord de collaboration technique afin d'étudier des solutions durables pour la réduction des émissions de CO 2 . Cette collaboration se concentrera sur les installations de liquéfaction du gaz naturel et la production d'électricité associée.

Chaque partenaire apportera ses meilleures technologies et associera son savoir-faire pour fournir des solutions industrielles telles que la combustion d’hydrogène propre dans les turbines à gaz, la liquéfaction tout-électrique du gaz naturel, l’optimisation de la production d'électricité, l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique des usines de liquéfaction et l’amélioration de leur performance.

« Cette collaboration avec Siemens Energy, acteur technologique majeur du secteur de l’énergie, offre de nombreuses opportunités pour étudier les façons de réduire encore notre empreinte carbone, notamment celle de notre activité stratégique de GNL, » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l’Exploration-Production de Total. « Le développement d’un GNL à faible émission de gaz à effet de serre est essentiel pour faire face à la demande d’énergie croissante au niveau mondial tout en diminuant l’intensité carbone des produits consommés. Réduire l’empreinte carbone de cette activité est essentiel pour lui faire jouer pleinement son rôle dans la transition énergétique. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Total, l'un des principaux acteurs de la chaîne de valeur du GNL, pour étudier comment réduire de manière compétitive l'empreinte carbone des projets de GNL brownfield et greenfield, » a déclaré Thorbjörn Fors, vice-président exécutif de la division Applications industrielles chez Siemens Energy. « Cet accord est une nouvelle étape, après l’annonce de notre collaboration en juin dernier, afin de réaliser des études explorant les conceptions possibles d'usines de liquéfaction et de production d'électricité pour aider à décarboniser la production de GNL. »

Total, 2ème plus grand acteur privé de GNL au monde

Total est le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, affichant un portefeuille global de près de 50 Mtpa à l’horizon 2025 et une part de marché mondiale de l’ordre de 10%. Le Groupe bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production et liquéfaction de gaz, transport et trading de GNL, regazéification et contribution au développement de la filière GNL pour le transport maritime. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction implantées au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Australie et en Angola, le Groupe commercialise du GNL sur l’ensemble des marchés mondiaux.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Siemens Energy

Siemens Energy est l'une des principales entreprises de technologie énergétique au monde. L'entreprise travaille avec ses clients et partenaires sur les systèmes énergétiques du futur, soutenant ainsi la transition vers un monde plus durable. Avec son portefeuille de produits, de solutions et de services, Siemens Energy couvre la quasi-totalité de la chaîne de valeur énergétique, de la production et de la transmission d'électricité au stockage. Le portefeuille comprend des technologies d'énergie conventionnelle et renouvelable, telles que des turbines à gaz et à vapeur, des centrales électriques hybrides fonctionnant à l'hydrogène, ainsi que des générateurs et des transformateurs de puissance.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

