Total : nouvelle découverte d'hydrocarbures au Suriname

Total indique avoir réalisé, avec Apache Corporation, une nouvelle découverte significative d'hydrocarbures sur le puits de Keskesi East-1 dans le Bloc 58, situé au large du Suriname, suite aux précédentes découvertes de Maka Central, Sapakara West et Kwaskwasi.



Le puits, foré dans une profondeur d'eau d'environ 725 mètres, a rencontré une colonne de 63 mètres nets d'hydrocarbures, dont 58 mètres nets de bonne qualité (huile, huile légère volatile et du gaz) dans des réservoirs campano-maastrichtiens.



Le groupe énergétique français, avec une participation de 50%, a pris le rôle d'opérateur du Bloc 58 le 1er janvier 2021. Le navire de forage Noble Sam Croft sera démobilisé une fois achevées les opérations sur Keskesi East-1.



