Total : nouvelle gamme de batteries de secours chez Saft

09/09/2020 | 15:32

Saft, la filiale de Total spécialisée dans les batteries, annonce une nouvelle gamme de batteries de secours au nickel, 'conçue pour supporter les systèmes critiques dans des installations industrielles éloignées et difficiles d'accès'.



Ces batteries au nickel Compact offrent une longue durée de vie opérationnelle de plus de 20 ans, soit au moins trois fois plus que les batteries VRLA (plomb à régulation par valve), améliorant la fiabilité et le coût total de possession.



La nouvelle gamme, sans maintenance, peut être installée dans la même empreinte au sol et utiliser les mêmes protocoles de charge que les batteries au plomb, permettant ainsi un remplacement direct dans le même emplacement et en utilisant les chargeurs existants.



