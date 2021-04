Total prévoit de commercialiser du pétrole ougandais d'ici au début 2025

KAMPALA (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé qu'il prévoyait de commencer à commercialiser le pétrole produit par ses champs en Ouganda d'ici au début de 2025.

Cette projection de Total est moins optimiste que la précédente, qui tablait sur un début de production commerciale en 2024. L'Ouganda a pris du retard dans la mise en exploitation de ses champs de brut, découverts en 2006.

Des investissements de 10 milliards de dollars sont nécessaires pour développer les gisements de pétrole et construire un oléoduc capable de transporter environ 1,4 milliard de barils de brut sur une distance de plus de 1.400 km, partant de la frontière occidentale de l'Ouganda avec la République démocratique du Congo et traversant la Tanzanie, a indiqué le PDG de Total, Patrick Pouyanne, dimanche à Entebbe. Les dirigeants ougandais et tanzaniens étaient réunis dans cette ville située au sud de Kampala afin de signer plusieurs accords pour valider le projet.

-Nicholas Bariyo, The Wall Street Journal

(Version française Alice Doré) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2021 02:01 ET (06:01 GMT)