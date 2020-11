Total : prévoit un plan de départs volontaires et la fin du gel des recrutements en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Total envisage de mettre en oeuvre un plan de départs volontaires en France en 2021, avec des suppressions d'emplois à la clé, selon un courrier envoyé lundi aux organisations syndicales.

Ce plan de départs, qui serait ouvert aux salariés proches de la retraite, permettrait de mettre fin au gel des recrutements instauré pendant la crise sanitaire, et de recruter notamment des jeunes, a précisé le groupe dans ce courrier.

Tous les départs volontaires dans les sites opérationnels ainsi que dans les entités techniques et de R&D seraient remplacés. Les départs dans les sièges, hors périmètre "One Tech", ne seraient pas remplacés, sauf cas particulier. Le plan ne concernerait pas les raffineries de Donges et Grandpuits, qui font l'objet de projets spécifiques, a précisé Total.

La CGT estime que ce plan pourrait déboucher sur la suppression de 700 postes, a indiqué Thierry Defresne, délégué syndical central CGT Total Raffinage Pétrochimie, sur son compte Twitter.

"Il s'agit d'une première communication suite à une initiative des syndicats. Il n'y a aucun chiffre puisque les discussions ne font que commencer", a précisé un porte-parole du groupe à l'agence Agefi-Dow Jones.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2020 13:09 ET (18:09 GMT)