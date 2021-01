Total rachète le plus gros producteur français de biogaz

Paris (awp/afp) - Le géant pétrolier et gazier Total a annoncé lundi la rachat de Fonroche Biogaz, présenté comme le leader de la production de gaz renouvelable en France avec plus de 10% de part de marché et une capacité installée de 500 GWh.

Les modalités financières de la transaction n'ont pas été précisées.

"Nous entendons produire 1,5 térawattheure (TWh) par an de biométhane dès 2025 et Fonroche Biogaz constitue donc la pierre angulaire de notre développement sur ce marché", a précisé dans un communiqué Philippe Sauquet, directeur général Gas, Renewables and Power de Total, qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050.

Fonroche Biogaz, qui emploie 85 personnes, exploite sept sites en France et possède un portefeuille de quatre projets supplémentaires en développement à court terme. D'ici 2023, Fonroche Biogaz, qui a doublé ses capacités entre 2019 et 2020, indique sur son site qu'il prévoit d'atteindre 1 TWh de capacités de production installés en France.

Le biogaz est un gaz renouvelable produit par la fermentation de matières organiques. Sa purification conduit à la production de biométhane, qui a les mêmes propriétés que le gaz naturel et peut donc être injecté dans les réseaux de distribution ou utilisé comme carburant alternatif pour la mobilité.

afp/al