Total : renforce ses engagements en faveur de la biodiversité

29/09/2020 | 08:51

À l'occasion de l'Assemblée Générale des Nations-Unies, Total s'engage en faveur de la biodiversité en étendant son ambition autour de 4 grands axes.



Le Groupe s'engage à reconnaître la valeur universelle des zones du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO, en ne menant aucune activité d'exploration ou d'extraction de pétrole ou de gaz dans ces zones.



Un plan d'action biodiversité sera mis en place pour chaque nouveau site qui serait situé dans une des zones d'intérêt pour la biodiversité que sont les zones UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) I à IV et les zones Ramsar.



Sur chaque site existant important pour l'environnement (sites en production de l'exploration-production, raffineries, sites pétrochimiques, centrales électriques à gaz), certifié ISO14001, un plan d'action biodiversité sera déployé.



Total soutiendra des actions de sensibilisation et d'éducation des jeunes à la biodiversité et des actions de recherche.



