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Total : retire de son rôle d'opérateur dans le bassin de Foz do Amazonas

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07/09/2020 | 09:00

7 septembre (Reuters) - TOTAL SE:

* BRÉSIL : TOTAL SE RETIRE DE SON RÔLE D'OPÉRATEUR DANS LE BASSIN DE FOZ DO AMAZONAS

* TOTAL ANNONCE AVOIR NOTIFIÉ LE 19 AOÛT 2020 À SES PARTENAIRES SA DÉMISSION DE SON RÔLE D'OPÉRATEUR DE CINQ BLOCS D'EXPLORATION SITUÉS DANS LE BASSIN DE FOZ DO AMAZONAS

* CES BLOCS D'EXPLORATION SONT RÉFÉRENCÉS FZAM-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-125 ET FZA-M-127

* CETTE DÉCISION OUVRE UNE PÉRIODE DE 6 MOIS DURANT LAQUELLE UN NOUVEL OPÉRATEUR SERA DÉSIGNÉ ET À QUI LES ACTIVITÉS DOPÉRATEUR SERONT TRANSFÉRÉES

* DURANT CETTE PÉRIODE, TOTAL A LOBLIGATION DE CONTINUER DE MENER LES PROCESSUS ADMINISTRATIFS POUR LE COMPTE DE SES PARTENAIRES PETROBRAS ET BP Texte original https://bit.ly/2FcBCtr Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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Données financières
CA 2020 126 Mrd - 107 Mrd
Résultat net 2020 -5 913 M - -4 998 M
Dette nette 2020 38 987 M - 32 954 M
PER 2020 -16,7x
Rendement 2020 8,00%
Capitalisation 103 Mrd 102 Mrd 86 715 M
VE / CA 2020 1,12x
VE / CA 2021 0,97x
Nbr Employés 107 776
Flottant 92,4%
Graphique TOTAL SE
Durée : Période :
Total SE : Graphique analyse technique Total SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTAL SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 24
Objectif de cours Moyen 49,96 $
Dernier Cours de Cloture 39,03 $
Ecart / Objectif Haut 73,4%
Ecart / Objectif Moyen 28,0%
Ecart / Objectif Bas -16,2%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Chief Financial Officer
Marie-Noelle Semeria Group Chief Technology Officer & Senior VP
Patrick Artus Independent Director
Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
TOTAL SE-33.00%102 212
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY1.70%1 918 619
ROYAL DUTCH SHELL PLC-53.14%109 484
PETROCHINA COMPANY LIMITED-34.27%108 992
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS-24.06%56 983
GAZPROM-30.44%55 811
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