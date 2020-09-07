Total : retire de son rôle d'opérateur dans le bassin de Foz do Amazonas

7 septembre (Reuters) - TOTAL SE:
* BRÉSIL : TOTAL SE RETIRE DE SON RÔLE D'OPÉRATEUR DANS LE
BASSIN
DE FOZ DO AMAZONAS
* TOTAL ANNONCE AVOIR NOTIFIÉ LE 19 AOÛT 2020 À SES
PARTENAIRES SA
DÉMISSION DE SON RÔLE D'OPÉRATEUR DE CINQ BLOCS D'EXPLORATION
SITUÉS DANS LE BASSIN DE FOZ DO AMAZONAS
* CES BLOCS D'EXPLORATION SONT RÉFÉRENCÉS FZAM-57, FZA-M-86,
FZA-M-88, FZA-M-125 ET FZA-M-127
* CETTE DÉCISION OUVRE UNE PÉRIODE DE 6 MOIS DURANT LAQUELLE
UN
NOUVEL OPÉRATEUR SERA DÉSIGNÉ ET À QUI LES ACTIVITÉS DOPÉRATEUR
SERONT TRANSFÉRÉES
* DURANT CETTE PÉRIODE, TOTAL A LOBLIGATION DE CONTINUER DE
MENER
LES PROCESSUS ADMINISTRATIFS POUR LE COMPTE DE SES PARTENAIRES
PETROBRAS ET BP
Texte original https://bit.ly/2FcBCtr
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(Gdansk Newsroom)