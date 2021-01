Total : se retire de l'American Petroleum Institute

Regulatory News:

À la suite d’une analyse détaillée des positions Climat de l’American Petroleum Institute (API), Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annonce sa décision de ne pas renouveler son adhésion pour 2021.

Le Groupe évalue chaque année les principales associations professionnelles dont il est membre, afin de s’assurer de leur alignement avec ses positions sur le climat. Cet alignement est revu selon six points clés :

notre adhésion au consensus scientifique selon lequel il existe un lien avéré entre l’activité humaine et le changement climatique, notre soutien aux objectifs de l’Accord de Paris, notre conviction de la nécessité de mettre en place une tarification du carbone, notre conviction que le gaz naturel a un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique, notre soutien aux politiques et initiatives qui favorisent le développement des énergies renouvelables, et notre soutien au développement du captage et du stockage du CO 2 .

Ces éléments sont détaillés dans le rapport Vers la Neutralité Carbone de septembre 2020.

À l’issue des revues 2019 et 2020, les positions de l'API ont été évaluées comme "partiellement alignées" avec celles du Groupe. Certaines divergences, discutées au sein de l'association, subsistent aujourd'hui :

- sur le rôle du gaz naturel, l’API maintient son soutien au relâchement de la réglementation américaine sur les émissions de méthane auquel le Groupe s'est opposé en novembre 2019,

- sur la décarbonation des transports, l'API fait partie de la Transportation Fairness Alliance, opposée aux soutiens aux véhicules électriques.

- sur le principe de tarification du carbone, l’API exprime des positions éloignées de celles de Total.

Par ailleurs, l’API s’est engagée lors des récentes élections en faveur de candidats qui s’étaient exprimés contre le soutien des Etats-Unis à l’Accord de Paris.

"Le Groupe reconnait l'apport considérable de l'API depuis plus d'un siècle dans le développement de notre industrie. Néanmoins dans le cadre de notre Ambition Climat publiée en mai 2020, nous nous sommes engagés à nous assurer, de manière transparente, que les associations professionnelles auxquelles nous adhérons portent des positions et des messages alignés avec ceux du Groupe dans la lutte contre le réchauffement climatique", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur Général de Total. "Cette transparence répond aux attentes de nos parties prenantes mais c’est également un gage indispensable de la crédibilité de notre stratégie".

***

