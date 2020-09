Total se retire de son rôle d'opérateur dans un bassin au large du Brésil

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé lundi avoit notifié à ses partenaires sa démission de son rôle d'opérateur de cinq blocs d'exploration situés dans le bassin de Foz do Amazonas, à 120 kilomètres au large du Brésil.

"Total a informé l'Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP) de cette décision, qui ouvre une période de six mois durant laquelle un nouvel opérateur sera désigné et à qui les activités d'opérateur seront transférées", a expliqué la société dans un communiqué.

Durant cette période, Total a l'obligation de continuer de mener les processus administratifs pour le compte de ses partenaires Petrobras et BP, a poursuivi l'entreprise.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

