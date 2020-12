Total : signature d'un protocole d'accord avec Clean Energy

Clean Energy annonce avoir conclu un protocole d'accord avec Total SE, son principal actionnaire, pour créer une joint-venture (50/50) dans le but de développer des installations de production de gaz naturel renouvelable (GNR) à émission négative de carbone aux États-Unis, ainsi qu'un soutien au crédit pour la construction d'une infrastructure supplémentaire de ravitaillement en GNR.



Total fournira 50 millions de dollars et Clean Energy 30 millions de dollars pour la coentreprise. Total fournira par ailleurs un soutien au crédit de 65 millions de dollars pour soutenir le développement de l'énergie propre dans la chaîne de valeur du GNR.



' Ce nouvel accord permettra à Clean Energy d'augmenter le flux de GNR à faible intensité carbone à mesure que la demande augmente, ainsi que le capital nécessaire pour construire de nouvelles stations de ravitaillement pour les flottes supplémentaires sous contrat', indique Andrew J. Littlefair, le p.d.-g. de Clean Energy.





