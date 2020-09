Total : va reconvertir sa raffinerie de Grandpuits, des suppressions de postes à la clé

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé jeudi la fermeture de sa raffinerie de Grandpuits, qui emploie actuellement 400 personnes, et un projet de reconversion du site devant permettre de maintenir environ 250 postes.

Le raffinage du pétrole brut sur le site de Seine-et-Marne s'arrêtera au premier trimestre 2021 et le stockage de produits pétroliers à la fin 2023, "sans aucune incidence sur le bon fonctionnement des stations-service et des aéroports de la région Ile-de-France", qui seront approvisionnés par les raffineries de Donges et de Normandie, a indiqué Total dans un communiqué.

Le groupe justifie cette décision par le fait que la raffinerie de Grandpuits ne fonctionne plus qu'à 70% de sa capacité, en raison notamment de fuites survenues sur le pipeline reliant le site au port du Havre, "menaçant ainsi sa pérennité économique".

Total prévoit d'investir 500 millions d'euros d'ici à 2024 afin de reconvertir le site en une "plateforme zéro pétrole". Cette plateforme comprendra une usine de biocarburants, une usine de bioplastiques, une usine de recyclage chimique des plastiques ainsi que deux centrales photovoltaïques.

"Total conduira ce redéploiement industriel sans aucun licenciement, grâce à des départs en retraite anticipés et des mobilités internes vers d'autres sites du groupe, en fournissant à chaque collaborateur une solution adaptée à sa situation", a souligné le groupe.

Sur les 400 postes que compte aujourd'hui la plateforme de Grandpuits et le dépôt associé de Gargenville (Yvelines), 250 postes seront maintenus et une quinzaine d'emplois supplémentaires seront créés dans une unité d'emballage en aval de l'unité de bioplastiques.

Le chantier de construction des nouvelles unités devrait durer trois ans et créer jusqu'à 1.000 emplois, a ajouté le groupe.

