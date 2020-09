Total : veut devenir "multi-énergies", juge le dividende soutenable à 40 dollars le baril

(Actualisation: précisions sur la stratégie de décarbonation de Total et sur ses investissements dans les énergies renouvelables, l'électricité et le pétrole)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Total, qui présente mercredi sa stratégie et ses perspectives aux investisseurs, a annoncé qu'il allait progressivement augmenter ses investissements dans les énergies renouvelables et l'électricité afin de réduire sa dépendance aux produits pétroliers et de se transformer en un "groupe multi-énergies". Le groupe énergétique français a par ailleurs indiqué que son dividende était "soutenable" avec un baril de pétrole à 40 dollars.

Dans un environnement qualifié d'incertain, Total compte se concentrer sur "les piliers qui permettent au groupe de résister face à la crise : HSE [hygiène, sécurité, environnement], excellence opérationnelle, coûts et cash, et la politique de continuer à baisser le point mort organique sous les 25 dollars par baril équivalent pétrole (bep)", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Entre 2022 et 2025, Total prévoit d'investir entre 13 et 16 milliards de dollars par an pour un prix du pétrole compris entre 50 et 60 dollars le baril. En 2021, les investissements devraient être inférieurs à 12 milliards de dollars, tandis que les coûts seront réduits de 2 milliards de dollars supplémentaires d'ici à 2023.

Total, qui va accélérer sa transformation vers les activités "bas carbone" tout en augmentant sa production amont d'environ 2% par an entre 2019 et 2025, vise une croissance du cash-flow de 5 milliards de dollars d'ici à 2025 et une rentabilité des capitaux propres supérieure à 10% avec un baril du pétrole à 50 dollars.

L'électricité et le GNL au coeur de la stratégie de décarbonation

Pour se transformer en un groupe multi-énergies, Total compte augmenter sa production d'énergie à partir de gaz naturel liquéfié (GNL) et d'électricité, "les deux marchés en plus forte croissance" selon lui. Au cours des dix prochaines années, la production d'énergie de Total devrait atteindre 4 millions de barils équivalent pétrole par jour (bep/j), contre 3 millions de bep/j actuellement.

"Les investissements rentables dans les renouvelables et l'électricité augmenteront progressivement en passant de 2 à 3 milliards de dollars par an, et représenteront alors plus de 20% des investissements nets du groupe", a indiqué Total dans un communiqué.

Dans les dix prochaines années, les ventes de produits pétroliers sont attendues en baisse de près de 30% et ne représenteront alors plus que 30% des ventes totales du groupe. Le gaz contribuera à hauteur de 50% au chiffre d'affaires, les électrons, essentiellement renouvelables, à hauteur de 15% et les biocarburants à hauteur de 5%, estime Total qui vise la neutralité carbone d'ici à 2050.

Dans le pétrole, le groupe compte se concentrer sur les projets "à bas coût, en privilégiant la valeur par rapport au volume" et développer son portefeuille de projets ayant une rentabilité supérieure à 15% avec un prix du baril de 50 dollars.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr ed: ECH - DID

Agefi-Dow Jones The financial newswire