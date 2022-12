TotalEnergies Marketing Sénégal : Notation Financière

Communiqué de presse - Notation financière GCR révise la note long terme de TotalEnergies Marketing Sénégal de 'A-(WU)' à 'A (WU)' sur son échelle régionale. La perspective est stable. Action de notation Dakar, le 12 décembre 2022- GCR Ratings (« GCR ») révise la note d'émetteur de long terme de TotalEnergies Marketing Sénégal de 'A-(WU)' à 'A(WU)' sur son échelle régionale de notation. La perspective est stable. En outre, la note d'émetteur de court terme est révisée de 'A2 (WU)' à 'A1 (WU)'. Emetteur Type de notation Echelle Notation Perspective TotalEnergies Marketing Emetteur de long terme Régionale A(WU) Stable Sénégal Emetteur de court terme Régionale A1(WU) - Résumé des principaux facteurs de notation La notation de TotalEnergies Marketing Sénégal repose sur sa position de leader de la distribution de produits pétroliers au Sénégal, acquise à travers sa large gamme de produits et services couvrant tous les segments du marché, son maillage territorial pertinent et sa marque reconnue qui lui permettent de réaliser des ventes importantes et en croissance. En outre, la société présente un profil de liquidité adéquat. La position de leader du marché très concurrentiel sénégalais de la distribution de produits pétroliers de TotalEnergies Marketing Sénégal constitue une force majeure de sa notation. La société occupe la première place parmi les distributeurs sénégalais de produits pétroliers depuis plus de cinq ans avec une part de marché de 22% en 2021. La société a su développer sur ce marché des avantages concurrentiels essentiels reposant sur une offre diversifiée (vente de carburant, vente GPL, vente de lubrifiants, réparation/entretien de véhicule, vidange, lavage, restauration, services digitaux) qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels, un maillage territorial lui permettant d'être au plus près de sa clientèle et une bonne reconnaissance de sa marque comme gage de qualité et d'expertise. Cependant, sur ce marché, TotalEnergies Marketing Sénégal fait face à une pression concurrentielle forte qui pourrait menacer d'éroder sa part de marché. GCR estime toutefois que TotalEnergies Marketing Sénégal est en mesure de conserver voire renforcer sa position de leader dans les 12 à 18 prochains mois en raison de ses solides avantages concurrentiels et du fort soutien de ses actionnaires de référence. TotalEnergies Marketing Sénégal tire sa notoriété notamment de son assimilation au groupe de renommée mondiale, TotalEnergies, qui lui apporte un soutien important matérialisé par des conventions d'assistance générale et de conseil concernant son cœur de métier. Ce support permettra à la société de continuer de Corporates ⎪ Notation Publique ⎪ TotalEnergies Marketing Sénégal

renforcer sa position de leader à travers une différenciation par la qualité en vue de capter une part importante de la croissance à venir du marché. Cependant, la notation de la société est affaiblie par un profil de rentabilité perfectible caractérisé par des marges réduites et en baisse. GCR estime que l'exploitation de la société génère une faible rentabilité, reflétant la faible capacité du modèle opérationnel de la société à générer des marges robustes en raison du caractère régulé des prix de ventes que TotalEnergies Marketing Sénégal ne contrôle pas. Dans ce contexte, la marge nette est ressortie en deçà de 2% en 2021. GCR estime que la marge nette de la société restera faible, à moins de 2% dans les 12 prochains mois. Le niveau de flexibilité financière de TotalEnergies Marketing Sénégal est adéquat en raison d'un ratio de couverture des intérêts s'établissant à 8,4x en 2021 (AF20 : 6,2x, AF19 :6,8x) et d'une couverture du stock de dettes de 1,4x en 2021 (AF20 : 2,2x, AF19 :2,7x). Cependant, les dettes de la société sont élevées soutenues par une part prépondérante des dettes à court terme (81%) utilisées par la société pour couvrir le décalage de trésorerie lié au retard de recouvrement des créances sur l'administration centrale. Le profil de liquidité est adéquat car les sources de revenus à court termes couvrent 150% des emplois à court terme en 2021. Cependant, le bon profil de liquidité est soutenu par les dettes à court terme de la société et le niveau de liquidités reste sous pression en raison du niveau croissant des dividendes servis (FA21 : +110%). Perspective La perspective attachée à la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal est stable. GCR justifie cette perspective stable par le fait que, malgré la forte pression concurrentielle et un prix de vente fixe et bas, TotalEnergies Marketing Sénégal dispose d'avantages comparatifs qui devrait lui permettre de maintenir le volume de ses ventes à un niveau élevé. Ses marges devraient rester faibles mais sa flexibilité financière et sa liquidité devraient s'améliorer. Déclencheurs d'un changement de notation Un rehaussement de la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal serait la conséquence : i) d'une hausse des volumes de vente et des parts de marché conduisant à renforcer sa position de leader ; ii) une meilleure efficience d'exploitation et/ou une optimisation des frais généraux conduisant à une amélioration de sa marge nette ; ou iii) d'une amélioration de sa flexibilité financière. Un abaissement de la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal serait la conséquence : i) d'une poursuite des baisses de parts de marché pouvant menacer sa position de leader et la réalisation des volumes nécessaires au maintien d'un niveau de rentabilité adéquat ; ii) une dégradation dans les conditions d'exploitation et/ou une hausse significative des frais généraux conduisant à une détérioration de la marge nette ; iii) d'une dégradation de sa flexibilité financière ; ou iv)d'une baisse du niveau de liquidité. Corporates ⎪ Notation Publique ⎪ TotalEnergies Marketing Sénégal

Historique de la notation TotalEnergies Marketing Sénégal Type de notation Revue Echelle Notation Perspective Date Emetteur de long terme Initiale Régionale A-(WU) Stable Novembre 2015 Dernière Régionale A(WU) Stable Décembre 2022 Emetteur de court terme Initiale Régionale A2WU) - Novembre 2015 Dernière Régionale A1(WU) - Décembre 2022

Carte des scores Facteurs de notation Environnement opérationnel 6.75 Score de risque-pays 3.50 Score de risque sectoriel 3.25 Profil d'affaires 0.75 Position concurrentielle 0.75 Gestion et gouvernance 0.00 Profil financier 0.25 Rendements et performance financière 0.00 Flux de trésorerie et levier financier 0.00 Liquidité 0.25 Comparaison avec les pairs et facteurs de support 0.50 Revue des pairs 0.00 Facteurs de support externe 0.50 Score Total 8,25 Glossaire Obligation de rembourser une somme d'argent. Plus précisément, il s'agit de fonds transférés Dette par un créancier à un débiteur moyennant intérêts et engagement de rembourser intégralement le principal à une date fixée ou sur une période déterminée. Dividende Part des bénéfices de l'entreprise après impôts distribuée aux actionnaires. Émetteur Partie endettée ou personne physique remboursant ses emprunts. Flexibilité financière Capacité de la société d'accéder à des sources supplémentaires de financement en capital. Flux de trésorerie Tous les mouvements de liquidités ou de leurs équivalents, entrants et sortants. De tels flux résultent des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Vitesse avec laquelle les actifs peuvent être convertis en argent comptant. Le terme peut également designer la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements en matière de Liquidité service de la dette en raison de la présence des actifs liquides tels que l'argent comptant ou les équivalents. La liquidité du marché fait référence à la facilité avec laquelle un titre peut être rapidement vendu ou acheté en grande quantité sans que cela affecte substantiellement son prix de marché. Liquidités Fonds pouvant facilement être dépensés ou utilisés pour honorer des obligations courantes. Marge Le sens du terme dépend du contexte. Au sens le plus large, le terme fait référence à la différence entre deux valeurs. Éventail des risques découlant des conditions politiques, juridiques, économiques et sociales Risque pays d'un pays générant des impacts négatifs auxquels sont exposés les investisseurs et les créaciers dans ce pays et qui peuvent également induire des effets négatifs sur les institutions financières et sur les emprunteurs dans ce pays. Corporates ⎪ Notation Publique ⎪ TotalEnergies Marketing Sénégal