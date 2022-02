TotalEnergies EP GABON : production et chiffre d'affaires 2021 FR (pdf - 207.47 Ko)

Prix de vente

Le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par TotalEnergies EP Gabon s'est

élevé à 64,8 dollars par baril ($/b) 2021, en forte hausse par rapport à 2020.

Production

La part de production de pétrole brut liée aux participations de TotalEnergies EP Gabon (1) s'est élevée en 2021 à 22 900 barils par jour, en baisse de 11% par rapport à 2020.

Celle-ci s'explique principalement par :

Une avarie sur un câble électrique sous-marin alimentant les champs en mer d'Anguille et Torpille, survenue au mois de septembre 2021. L'alimentation électrique a été restaurée le 15 janvier 2022.

sous-marin alimentant les champs en mer d'Anguille et Torpille, survenue au mois de septembre 2021. L'alimentation électrique a été restaurée le 15 janvier 2022. La cession des participations dans sept champs matures en mer (secteur non opéré de Grondin) effective le 7 décembre 2021 ;

L'arrêt quinquennal du champ de Torpille au second trimestre 2021 ;

Un arrêt partiel de la production au premier trimestre 2021 sur le champ opéré de Baudroie en raison d'une avarie sur une conduite d'évacuation ;

Le déclin naturel des champs ;

partiellement compensée par :

Une meilleure efficacité opérationnelle des productions opérées du champ de Torpille à la suite de l'arrêt quinquennal ;

L'apport de la campagne de conversion en activation par pompes de fonds de puits initialement en mode gas-lift sur le secteur non opéré de Grondin.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 s'est établi à 655 millions de dollars (M$) contre 435 M$ pour

l'exercice 2020. Cette progression s'explique par la hausse significative des prix de vente de la qualité de pétrole brut commercialisée par TotalEnergies EP Gabon entre ces deux périodes.

***

À propos de TotalEnergies EP Gabon

TotalEnergies EP Gabon est détenue à hauteur de 58,28% par TotalEnergies SE, 25% par la République Gabonaise et 16,72% par le public.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.