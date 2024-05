TotalEnergies EP Gabon est spécialisé dans la recherche, l'exploitation et la production de pétrole brut. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - pétrole brut (99,8%) : 8,9 millions de barils vendus en 2022 ; - gaz naturel (0,1%) : 12,7 millions de m3 vendus ; - autres (0,1%). A fin 2022, le groupe exploite un domaine minier composé de 9 titres miniers d'exploitation d'une superficie totale de 911 km2 (dont 615 km2 sous concessions et 296 km2 sous autorisations exclusives et sous permis d'exploitation). La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique (18%) et Europe et Asie (82%).