TotalEnergies EP Gabon : Avis de mise à disposition du RFS 2022 (pdf - 151.65 Ko)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TotalEnergies EP Gabon

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2022 de

TotalEnergies EP Gabon

Port-Gentil,le 30 août 2022 - TotalEnergies EP Gabon informe que son rapport financier pour le premier semestre 2022 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) de la République française le 30 août 2022.

Il peut être consulté ou téléchargé à partir du site internet de la Société www.ep.totalenergies.ga(rubrique informations réglementées / Rapports semestriels).

***

À propos de TotalEnergies EP Gabon

TotalEnergies EP Gabon est détenue à hauteur de 58,28% par TotalEnergies S.E, 25% par la République Gabonaise et 16,72% par le public.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Contacts TotalEnergies EP Gabon

actionnariat-epgabon@totalenergies.com

Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.coml @TotalEnergiesPR

Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou