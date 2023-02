TotalEnergies EP Gabon : Communiqué production et chiffre d'affaires FR

Prix de vente

Le prix moyen de vente de la qualité de pétrole brut commercialisée par TotalEnergies EP Gabon s'est élevé à 94,2 $/b en 2022, en progression de 45% par rapport à 2021 (64,8 $/b).

Production

En 2022, la part de production de pétrole brut liée aux participations de TotalEnergies EP Gabon s'est élevée à 15,8 kb/j, en baisse de 31% par rapport à 2021 (22,9 kb/j).

Cette évolution s'explique principalement par :

la réduction du périmètre de la société consécutif à la cession des participations dans sept champs matures en mer réalisée en décembre 2021 ;

un arrêt de production de dix-neuf (19) jours à la suite d'un incident survenu au terminal pétrolier du Cap Lopez ;

dix-neuf (19) jours à la suite d'un incident survenu au terminal pétrolier du Cap Lopez ; des avaries survenues sur les compresseurs gaz du site d'Anguille et de Torpille.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 s'est établi à 521 millions de dollars (M$) contre 655 M$ pour l'exercice 2021. Cette variation reflète la diminution des volumes de brut vendus par TotalEnergies EP Gabon ainsi que l'absence de revenus des services de traitement et stockage consécutive à la cession du terminal pétrolier du Cap Lopez, partiellement compensées par la hausse du prix moyen de vente sur la période.

***

À propos de TotalEnergies EP Gabon

TotalEnergies EP Gabon est détenue à hauteur de 58,28% par TotalEnergies S.E, 25% par la République Gabonaise et 16,72% par le public.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Contacts TotalEnergies EP Gabon actionnariat-epgabon@totalenergies.com

Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.coml @TotalEnergiesPR

Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement