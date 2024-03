Regulatory News:

Le Conseil d’administration de TotalEnergies EP Gabon (Paris:EC), réuni le 18 mars 2024 sous la présidence de Mike Sangster, Président du Conseil d’Administration, a arrêté les comptes de la Société pour l’exercice 2023.

Dans un environnement économique incertain illustré par un prix moyen du Brent à 82,6 dollars par baril, en repli de 18% par rapport à 2022, la production de pétrole brut liée aux participations de TotalEnergies EP Gabon reste sur l’exercice 2023 stable par rapport à 2022, à 15,8 milliers de barils par jour. Le résultat net et le flux de trésorerie d’exploitation de la Société s’établissent respectivement à 26 M$ et 226 M$. Le Conseil d’administration, constatant le niveau résiduel de résultat distribuable de la Société et confiant dans la solidité de son bilan, notamment l’absence d’endettement, a décidé de proposer à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires, convoquée le 30 mai 2024, la reconduction d’un dividende ordinaire de 22,22 dollars par action, soit 100 M$ pour l’ensemble des actionnaires.

Ce dividende sera payable en euros (ou sa contre-valeur en francs CFA) sur la base du cours euro/dollar au jour de l’Assemblée générale ordinaire.

Principales données financières

2023 2022 2021 2023 vs 2022 Prix moyen du Brent $/b 82,6 101,3 70,9 -18% Prix moyen des bruts TotalEnergies EP Gabon (1) $/b 77,5 94,2 64,8 -18% Production de pétrole brut des champs opérés par TotalEnergies EP Gabon kb/j (2) 15,8 15,8 15,0 - Volumes de brut vendus par TotalEnergies EP Gabon (3) Mb (4) 5,4 5,1 8,9 +6% Chiffre d’affaires (5) M$ 444 521 655 -15% Flux de trésorerie d’exploitation (6) M$ 226 225 339 - Investissements pétroliers M$ 86 101 65 -15% Résultat net M$ 26 340 33 -92%

(1) Le calcul de prix du brut ne prend pas en compte les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production, ces barils étant remis en nature à l’État. (2) kb/j : millier de barils par jour (ne comportant pas la production de gaz). (3) Volumes ne comprenant pas les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production, ces barils étant remis en nature à l’État. (4) Mb : million de barils. (5) Ventes d’hydrocarbures, travaux, services rendus (prestations de transport, traitement et stockage) et part d’impôt revenant à l’État au titre des contrats de partage de production. (6) Le flux de trésorerie d’exploitation est la somme de la marge brute d’autofinancement, des plus ou moins-values sur cessions d’actifs et de la variation du besoin en fonds de roulement.

Résultats 2023

Prix de vente

Sur l’année 2023, le prix moyen du Brent s’est établi à 82,6 $/b, en recul de 18% par rapport à l’année 2022 (101,3 $/b). Dans cet environnement de prix du pétrole baissier, le prix moyen de vente de la qualité de pétrole brut commercialisée par TotalEnergies EP Gabon s’est élevé à 77,5 $/b en 2023, en recul de 18% par rapport à 2022 (94,2 $/b).

Production

La production de pétrole brut liée aux participations de TotalEnergies EP Gabon s’est élevée à 15,8 milliers de barils par jour (kb/j) en 2023, stable par rapport à l’année précédente, l’amélioration continue au cours de l’année de l’efficacité opérationnelle et les premiers résultats positifs de la campagne d’interventions sur puits ayant compensé le déclin naturel des champs. Ces efforts ont permis d’atteindre une production moyenne de pétrole brut de 16,9 milliers de barils (kb/j) au 4ème trimestre.

Chiffre d’affaires

En 2023, le chiffre d’affaires s’élève à 444 M$, en baisse de 15% par rapport à 2022 (521 M$). Cette variation reflète le recul du prix moyen de vente sur la période (-18%), partiellement compensé par la hausse des volumes de brut commercialisés par TotalEnergies EP Gabon (+6%).

Flux de trésorerie d’exploitation

TotalEnergies EP Gabon a généré un flux de trésorerie d’exploitation de 226 M$ sur l’année 2023, stable par rapport à 2022 (225 M$). En effet, le recul du chiffre d’affaires sur la période est entièrement compensé par l’application en 2023 des nouveaux termes fiscaux signés avec la République Gabonaise, l’amélioration de la rémunération des excédents de trésorerie et du besoin en fonds de roulement sur la période.

Investissements

Les investissements pétroliers s’élèvent à 86 M$ en 2023, en baisse de 15% par rapport à 2022. Ils comprennent essentiellement le démarrage de la campagne d’interventions sur puits avec deux interventions en 2023, des travaux d’intégrité sur les sites, diverses opérations sur les installations et études dont celles relatives à la réduction des émissions liées à nos activités.

Résultat net

Le résultat net de l’exercice 2023 s’établit à 26 M$, contre 340 M$ pour l’exercice 2022. Ce recul significatif s’explique principalement par des éléments exceptionnels : la prise en compte en 2022 d’un produit d’impôt différé lié à l’aménagement de la fiscalité conclu avec la République Gabonaise (279 M$) et une hausse de la charge exceptionnelle de dépréciation d’actifs en 2023 (s’établissant à 43 M$ après impôts). Le résultat net est également impacté par le recul du prix moyen de vente sur la période.

Faits marquants depuis le début du 4e trimestre 2023

Projet de budget pour l’exercice 2024

Le Conseil d’administration a examiné et approuvé le projet de budget pour l’année 2024.

Information complémentaire

TotalEnergies EP Gabon accueille depuis le 20 novembre 2023, les Inspecteurs-vérificateurs de l’Administration fiscale du ministère de l’Economie et des Participations de la République Gabonaise, pour une mission de vérification générale de la comptabilité des exercices 2019 à 2023.

À propos de TotalEnergies EP Gabon

TotalEnergies EP Gabon est détenue à hauteur de 58,28% par TotalEnergies S.E, 25% par la République Gabonaise et 16,72% par le public.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

