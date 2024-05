COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TotalEnergies EP Gabon

Mise à disposition du rapport financier annuel 2023

de TotalEnergies EP Gabon

Port-Gentil,le 30 avril 2024 - TotalEnergies EP Gabon informe que son rapport financier annuel 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) de la République française le 30 avril 2024, au format PDF et ESEF (European Single Electronic Format).

Il peut être consulté ou téléchargé à partir du site internet de la Société www.ep.totalenergies.ga(rubrique informations réglementées).

Ce rapport inclut notamment le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne, le rapport de gestion du Conseil d'administration, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et leurs honoraires.

À propos de TotalEnergies EP Gabon

TotalEnergies EP Gabon est détenue à hauteur de 58,28% par TotalEnergies S.E, 25% par la République Gabonaise et 16,72% par le public.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

Contacts TotalEnergies EP Gabon actionnariat-epgabon@totalenergies.com

Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.coml @TotalEnergiesPR

Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com

