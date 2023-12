COMMUNIQUE DE PRESSE - NOTATION FINANCIERE PUBLIQUE GCR affirme la note d'émetteur de long terme de TotalEnergies Marketing Sénégal de 'A(WU)' sur son échelle régionale. La perspective est stable. Action de notation Dakar, le 22 décembre 2023 - GCR Ratings (GCR) affirme la note d'émetteur de long terme de TotalEnergies Marketing Sénégal de 'A(WU)' sur son échelle régionale de notation. La perspective est Stable. En outre, la note d'émetteur de court terme est de 'A1(WU)'. Emetteur Type de notation Echelle Notation Perspective TotalEnergies Marketing Note de long terme Régionale A(WU) Stable Sénégal Note de court terme Régionale A1(WU) - Résumé des principaux facteurs de notation La notation de TotalEnergies Marketing Sénégal repose sur sa position de leader dans la distribution de produits pétroliers au Sénégal qui lui permet de réaliser un chiffre d'affaires important et en croissance. Cet avantage compense la dégradation de son profil financier, contraint par une détérioration des ratios de flux de trésorerie et de levier financier, principalement attribuables à l'incapacité de la société à générer suffisamment de flux de trésorerie pour financer ses besoins financiers en raison d'une augmentation de 61% de ses créances en 2022 et pour assurer le service de la dette. GCR considère que la position de leader du marché sénégalais très concurrentiel de la distribution de produits pétroliers de TotalEnergies Marketing Sénégal constitue une force majeure de sa notation. La société occupe la première place parmi les distributeurs sénégalais de produits pétroliers depuis plus de cinq ans avec une part de marché de 26,9% en 2022. Elle a réussi à développer des avantages concurrentiels essentiels sur ce marché, grâce à une offre diversifiée comprenant la vente de carburant, de gaz liquéfiés, de lubrifiants, ainsi que des services connexes.De plus, la société bénéficie d'un maillage territorial étendu, lui permettant d'être proche de sa clientèle, ainsi qu'une marque bien reconnue, synonyme de qualité et d'expertise. Cependant, sur ce marché, TotalEnergies Marketing Sénégal fait face à une pression concurrentielle forte qui menace d'éroder sa part de marché. GCR estime toutefois que TotalEnergies Marketing Sénégal sera en mesure de conserver voire renforcer sa position de leader au cours des 12 à 18 prochains mois en raison de ses solides avantages concurrentiels et du fort soutien de ses actionnaires de référence. TotalEnergies Marketing Sénégal tire sa notoriété notamment de son assimilation au groupe de renommée mondiale, TotalEnergies, qui lui apporte un soutien important matérialisé par des conventions d'assistance générale et de conseil concernant son cœur de métier. Ce support permettra à la société de continuer de Corporates ⎪ Sénégal⎪ Notation publique

renforcer sa position de leader à travers une différenciation par la qualité en vue de capter une part importante de la croissance à venir du marché. TotalEnergies Marketing Sénégal enregistre une augmentation de son chiffre d'affaires de 21% par rapport à 2021, correspondant à une hausse de son chiffre d'affaires de 477 milliards de FCFA ($ 796.4m), principalement due à la hausse des prix du carburant. En revanche, les volumes vendus sont en baisse de 5% en raison de la fermeture de certaines stations à forte capacité de vente au Sénégal en raison de travaux (Bus rapid transit, réhabilitation). Les marges restent faibles mais se stabilisent dans la tendance des trois dernières années, à savoir 3,5% pour la marge d'EBE et 1,8% pour la marge nette en 2022 (2021 : 3,2% et 1,2% 2020 : 3,8% et 1,6% ; 2019 : 3,8% et 1,3%). Le profil financier de TotalEnergies Marketing Sénégal est affaibli par une détérioration des ratios de flux de trésorerie et de levier financier, en raison notamment de l'incapacité de la société à générer suffisamment de flux de trésorerie pour financer ses besoins financiers liés à une augmentation de 61% de ses créances en 2022 et pour assurer le service de la dette. En conséquence, la couverture des dettes financières par les flux de trésorerie d'exploitation s'est détériorée en 2022 (2022 : - 12% ; 2021 : 87% ; 2020 : 38% ; 2019 : 43%). De plus, la couverture des dettes par l'EBITDA est en baisse sous la pression de la hausse de 140% du niveau d'endettement de la société en 2022. Dans ce contexte, GCR anticipe que TotalEnergies Marketing Sénégal continuera à faire face à des difficultés pour générer des flux de trésorerie suffisants au cours des 12 à 18 prochains mois, ce qui pourrait l'amener à recourir davantage à l'endettement. L'augmentation des besoins de financement de l'exploitation met également sous pression la liquidité de la société, avec un ratio de couverture des besoins de liquidité inférieur à 30% pour une période d'un an. GCR prévoit, au cours des 12 à 18 prochains mois, un maintien à des niveaux élevés du besoin de financement de l'exploitation de la société en raison du niveau élevé des créances clients à recouvrer. Perspective La perspective attachée à la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal est stable. GCR justifie cette perspective stable par le fait que la société devrait continuer à subir des fortes pressions exercées par le besoin de financement de l'exploitation sur les flux de trésorerie et sur sa liquidité à long termes. Mais sa position de leader lui assurera de dominer le marché et de générer des revenus conséquents. Déclencheurs d'un changement de notation Un rehaussement de la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal serait tributaire : i) d'une optimisation de sa gestion du BFR (délai de paiement client) et ii) d'une amélioration des flux de trésorerie générés par l'exploitation et de sa flexibilité financière. Un abaissement de la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal serait la conséquence : i) de pressions continues sur son BFR, notamment si celles-cientrainent des détériorations importantes de son niveau de liquidité, de flux de trésorerie d'exploitation et/ou de levier financier ; ou ii) d'une détérioration de ses marges. Corporates ⎪ Sénégal⎪ Notation publique

Méthodologies et documents de référence Critères relatifs au canevas de notation de GCR, Janvier 2022 Critères de notation des corporates par GCR, Janvier 2022 Echelles de notation - Symboles - Définitions de GCR, Mai 2023 Scores de risque-pays de GCR, Août 2023 Scores sectoriels de GCR pour les corporates de la Zone UEMOA, Novembre 2023 USD/XOF = 598.84. Source : Bloomberg, 27 Novembre 2023 Historique de la notation TotalEnergies Marketing Sénégal Type de notation Revue Echelle Notation Perspective Date Notation de long terme Initiale Régionale A-(WU) Stable Novembre 2015 Dernière Régionale A(WU) Stable Décembre 2022 Notation de court terme Initiale Régionale A2WU) -- Novembre 2015 Dernière Régionale A1WU) -- Décembre 2022 Carte des scores Composantes et facteurs de notation Scores Environnement opérationnel 7.25 Score de risque-pays 4.00 Score de risque sectoriel 3.25 Profil d'affaires 0.75 Position concurrentielle 0.75 Gestion et gouvernance 0.00 Profil financier (0.50) Rendements et performance financière 0.00 Flux de trésorerie et levier financier 0.50 Liquidité (1.00) Comparaison avec les pairs et facteurs de support 0.50 Revue des pairs 0.00 Facteurs de support externe 0.50 Score Total 8.00

Glossaire Coût Ce qu'une chose coûte ; son prix de revient. Dette Somme d'argent qu'une personne ou une entreprise doit rembourser, généralement avec des intérêts. Ensemble des différentes pratiques mises en place par une entreprise, dans le but de Flexibilité financière réduire l'investissement en capitaux dans les cycles à son strict minimum, sans pour autant entraver son fonctionnement normal. Liquidité Mesure de la capacité d'un débiteur à rembourser ses dettes dans l'hypothèse de la poursuite de ses activités. Marge d'EBITDA Ratio qui permet d'établir une réflexion sur la viabilité de l'entreprise. Marge nette Rapport du résultat net d'une entreprise sur le chiffre d'affaires durant un exercice comptable. Risque Possibilité de survenue d'un événement indésirable, la probabilité d'occurrence d'un péril probable ou d'un aléa. Corporates ⎪ Sénégal⎪ Notation publique

