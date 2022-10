TotalEnergies : Berenberg reste à achat, rehausse sa cible

Berenberg réitère son conseil 'achat' sur TotalEnergies et augmente légèrement son objectif de cours à 65 euros, laissant son estimation de BPA globalement inchangée pour 2022, mais augmentant de 2% celle pour 2023 en raison de résultats gaziers plus solides attendus.



'Le groupe reste bien placé pour croître dans le GNL à moyen terme, dispose d'un pipeline attrayant de projets conventionnels pour soutenir les flux de trésorerie en E&P (exploration et production) et continue d'avoir les plans de croissance les plus ambitieux', juge-t-il.



'À mesure que l'activité à faible émission de carbone se développe, la confiance dans la durabilité à long terme des flux de trésorerie devrait augmenter, soulignant la valorisation attractive de l'action qui se négocie 4,4 fois le BPA 2023', poursuit le broker.



