TotalEnergies : Oddo confirme son opinion

Oddo indique que le résultat net part du groupe ajusté s'est établi à 7,5 Md$ au 4ème trimestre 2022, en ligne avec le consensus, en baisse séquentielle de 23% avec un repli dans l'ensemble des divisions.



Suite à ces résultats, Oddo confirme sa recommandation Surperformance sur le titre et son objectif de cours de 69 E.



L'analyste souligne que le groupe prévoit une hausse de la production de 2% à 2.5 Mb/j après exclusion de la Russie (0.3 Mb/j) pour 2023. Il s'attend également à des prix du pétrole solides entre 80 et 100 $/b.



' Le groupe a généré en 2022 un CFFO record à 46 Md$ retournant 37.2% au actionnaires en ligne avec sa politique de reverser 35-40%. Pour 2023, le management vient d'annoncer une hausse de 7.2% du dividende ' indique Oddo.



